La administración pública de Honduras gastó L50,435 millones en 59 días de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La administración pública de Honduras contabilizó en 60 días de 2026 una ejecución presupuestaria de 50,435 millones de lempiras.
Así lo revela el último reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin). Los rubros con mayor ejecución fueron servicios personales -sueldos y salarios- con 16,019 millones de lempiras, servicios no personales con L11,327.2 millones y servicio de la deuda pública con 7,413 millones de lempiras.
Continúan transferencias y donaciones con 5,258.7 millones de lempiras, activos financieros con L4,237.6 millones y bienes capitalizables con L3,705.4 millones. El presupuesto ampliado para 2026 asciende a 443,736 millones de lempiras, con una ejecución acumulada de 11.37%. El monto disponible para 2026 suma 393,301.5 millones de lempiras. Por nivel de institución, el gobierno central ha erogado 26,024.6 millones de lempiras de L270,950.4 millones, que representa el 9.60%.
Las instituciones descentralizadas tienen asignado 172,786 millones de lempiras y lo ejecutado es de L24,410.3 millones, o sea 14.13%.
De acuerdo con el informe de la Sefin, el gasto acumulado de la administración pública durante 2026 ha sido cubierto con 49,969.2 millones de fuentes internas y L465.7 millones con recursos externos. Las autoridades del Poder Ejecutivo trabajan en la reformulación del Presupuesto General de la República con el objetivo de reducirlo en 40,000 millones de lempiras.
Superávit
El comportamiento de los ingresos y de los gastos dejan una disponibilidad en la Cuenta Única de Tesorería (CUT). El informe de la Sefin indica que los ingresos acumulados al pasado 10 de marzo sumaron 56,235.9 millones de lempiras. No obstante, los egresos devengados fueron de 50,444.3 millones de lempiras, dejando un superávit de L4,897.1 millones.
Las principales fuentes de ingresos del sector público son las recaudaciones tributarias con 29,205.3 millones de lempiras y la colocación de deuda interna con L5,791.6 millones.