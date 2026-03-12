La administración pública de Honduras gastó L50,435 millones en 59 días de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La administración pública de Honduras contabilizó en 60 días de 2026 una ejecución presupuestaria de 50,435 millones de lempiras.

Así lo revela el último reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin). Los rubros con mayor ejecución fueron servicios personales -sueldos y salarios- con 16,019 millones de lempiras, servicios no personales con L11,327.2 millones y servicio de la deuda pública con 7,413 millones de lempiras.

Continúan transferencias y donaciones con 5,258.7 millones de lempiras, activos financieros con L4,237.6 millones y bienes capitalizables con L3,705.4 millones. El presupuesto ampliado para 2026 asciende a 443,736 millones de lempiras, con una ejecución acumulada de 11.37%. El monto disponible para 2026 suma 393,301.5 millones de lempiras. Por nivel de institución, el gobierno central ha erogado 26,024.6 millones de lempiras de L270,950.4 millones, que representa el 9.60%.