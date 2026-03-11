Pepe Lobo: “Miembro de la MS-13 declaró en EE UU que crimen de mi hijo fue por orden de JOH”

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Porfirio Lobo Sosa se presentó al Ministerio Público (MP) para sostener una reunión con el fiscal general Johel Zelaya y conocer cómo avanzan las investigaciones sobre el asesinato de su hijo, Saíd Lobo Bonilla. El exjefe de Estado entre el 2010 al 2014 contó que hace unos días recibió la visita de agentes federales de Estados Unidos para darle información sobre la detención de un supuesto involucrado en la muerte de su vástago.

Este detenido es Gerson Cuadra Soto, alias “El Fantasma”, quien sería miembro de la MS-13 y habría declarado ante la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) ser parte del crimen. “Pepe” Lobo afirmó que los agentes federales le contaron que Gerson Cuadra Soto confesó estar involucrado y que la orden de asesinar a Saíd Lobo Bonilla fue dada por el expresidente Juan Orlando Hernández. “Mi hijo era un ciudadano americano y lógicamente es de interés de ellos (EE UU). Me dijeron que el señor Gerson Cuadra Soto declaró que era una orden de Juan Orlando Hernández”, adujo Lobo Sosa. Añadió que “él (Gerson Cuadra Soto) declaró cuando lo capturaron y a raíz de eso el director del FBI dijo que era responsable de la muerte de mi hijo”.

El expresidente puntualizó que no puede dar por válida esta versión, por lo que espera una confirmación del Ministerio Público o de las autoridades estadounidenses. “Lo que ellos dicen lógicamente tengo que corroborarlo bien. Lo que él (Gerson Cuadra Soto) declaró es que había sido por orden de Juan Orlando Hernández a raíz de un tema de mi hijo (Fabio Lobo) de declarar en su juicio, por eso vengo a la Fiscalía”.

Seguidamente acotó que Fabio Lobo, su hijo sentenciado en EE UU por narcotráfico, le confesó haber sido amenazado si declaraba en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. “Según dijo mi hijo Fabio Lobo, dijo que lo habían amenazado que si declaraba en el juicio de Juan Orlando le iban a matar alguien de la familia”. Finalmente le envió un mensaje al expresidente Hernández: “Si él no tiene nada que temer o como dicen ‘si no debe nada, que no tema’, no hay problema”. Saíd Lobo Bonilla fue asesinado el 14 de julio de 2022 en una masacre ocurrida a la salida de una discoteca en el bulevar Morazán de Tegucigalpa junto a tres jóvenes, incluido el sobrino del general retirado Romeo Vásquez, Luis Armando Zelaya. Tras la reunión entre el expresidente Lobo y el fiscal general, el MP emitió un comunicado para detallar que enviará un equipo a EE UU y constatar el testimonio de Gerson Cuadra Soto.

Comunicado del Ministerio Público

1. El Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, ha instruido iniciar gestiones de asistencia judicial internacional ante las autoridades de los Estados Unidos, con el objetivo de obtener información relacionada con las declaraciones brindadas por Gerson Cuadra Soto, alias “El Fantasma”, integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). 2. Cuadra Soto fue capturado en diciembre de 2025 en Grand Island, Nebraska, y estaría vinculado con el asesinato de Saíd Lobo Bonilla, hijo del expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa.