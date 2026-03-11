Pepe Lobo revela que un asesino de su hijo fue desmembrado en cárcel de Honduras

El pasado 5 de junio de 2024 se registró la muerte de un privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”. Se trató de Erick David Macías Rodríguez, quien había sido sentenciado por la masacre en donde murió el hijo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo. De acuerdo a un comunicado emitido por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la muerte de Macías Rodríguez fue a causa de ahorcamiento.