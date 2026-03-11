Pepe Lobo revela que un asesino de su hijo fue desmembrado en cárcel de Honduras

El expresidente Porfirio Lobo Sosa hizo revelaciones sobre el caso del asesinato de su hijo, Saíd Lobo. El exmandatario hondureño detalló que uno de los asesinos de su vástago fue desmembrado en una cárcel de Honduras. Estas fueron sus declaraciones.
Said Lobo Bonilla fue asesinado el 14 de julio de 2022 en una masacre ocurrida a la salida de una discoteca en el bulevar Morazán de Tegucigalpa.
El ataque fue una operación planificada y ejecutada por hombres armados que vestían uniformes similares a los de las fuerzas de seguridad. Junto a Said Lobo, fallecieron otros tres jóvenes: Luis Armando Celaya (sobrino del general retirado Romeo Vásquez Velázquez), José Salomón Vásquez y Norlan Enrique Rodríguez.
Según la Secretaría de Seguridad, el objetivo principal del atentado era Said Lobo. Recientemente, el expresidente Lobo vinculó el crimen con supuestas amenazas contra su otro hijo, Fabio Lobo, antes de que este testificara en el juicio contra Juan Orlando Hernández.
En una entrevista con CHTV, Pepe Lobo dijo que “uno de los delincuentes que capturaron lo metieron en la cárcel, lo ejecutaron con saña y los desmembraron”.
“Uno de los delincuentes que cayó en el operativo del asesinato de mi hijo lo mataron en una de las prisiones de aquí, lo mataron y lo desmembraron”, puntualizó Lobo Sosa.
El expresidente también se refirió a la detención de otro implicado en Nebraska, EE UU: “Allá en EE UU en diciembre capturaron a un miembro de la MS-13 al que le apodaban 'El Fantasma' y él declaró, y lo dijo el director del FBI en Nebraska, que es señalado de asesinar a mi hijo”.
Lobo mencionó que se remitió al Ministerio Público (MP) para conocer las investigaciones y dijo que le interesa saber las declaraciones de “El Fantasma”. Ante ello, el MP enviará un equipo a EE UU para conocer lo declarado por Gerson Cuadra Soto, alias “El Fantasma”.
El pasado 5 de junio de 2024 se registró la muerte de un privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”. Se trató de Erick David Macías Rodríguez, quien había sido sentenciado por la masacre en donde murió el hijo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo. De acuerdo a un comunicado emitido por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la muerte de Macías Rodríguez fue a causa de ahorcamiento.
Varias personas fueron detenidas y sentenciadas en este caso, el último Daniel Alejandro Almendárez, cuarto implicado en el asesinato de Said Lobo Bonilla y sus tres amigos. Said Lobo Bonilla, quien tenía 19 años, y sus tres amigos fueron asesinados a tiros el 14 de julio de 2022 en Tegucigalpa, cuando salían en dos automóviles tras haber estado en una discoteca, según las investigaciones.