Tras irse a Nicaragua en 2022, exministro Ricardo Cardona reaparece en el Parlacen

Ricardo Cardona, exministro en los gobiernos de Juan Orlando Hernández, reapareció en una sesión del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Cardona se había ido a Nicaragua y ahora esta es su actualidad.
El Parlacen es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Su principal objetivo es promover la integración política, económica, social y cultural entre los países miembros; que incluyen Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
¿Cuánto gana un diputado propietario en el Parlacen? Extraoficialmente, se sabe que un diputado al Parlacen gana al menos cinco mil dólares mensuales.
En junio del 2022 se informó que Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia del exmandatario Juan Orlando Hernández, se le otorgó la nacionalidad nicaragüense.
Cardona ostentó múltiples cargos, pero el de mayor peso fue de ministro de la Presidencia al final del mandato del expresidente Hernández, aunque no mantuvo un perfil muy visible en la administración nacionalista.
Antes de asumir ese puesto, en 2015 fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) y también ocupó el cargo de comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
En 2021 el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que Cardona y otros exfuncionarios otorgaron 581 acuerdos de nombramiento con altos salarios y muchos de los contratados no cumplían con los requisitos.
Según el CNA se comprobó un perjuicio económico de 178,845,912 lempiras como consecuencia del pago de una eventual nivelación salarial por concepto de variación de sueldos en cada uno de los puestos creados a pocos días de terminar el gobierno.
Ricardo Cardona apareció en una reunión del Parlacen, específicamente de la Comisión de Derechos Humanos. “La sesión contó con la participación de los miembros de la directiva, HD Ruddy Miguel Girón López, Vicepresidente, HD Eddy Antonio Germán, Secretario y sus integrantes, HD Querube del Carmen Henríquez, HD Ricardo Leonel Cardona, HD. José Francisco Peña Guaba, HD. Honorio Quezada Martínez”, informó el Parlacen.
Cardona es diputado del Parlacen junto a otros políticos de Honduras como la expresidenta Xiomara Castro y Mauricio Oliva, expresidente del Congreso. De momento no se sabe si Ricardo Cardona sigue en Nicaragua o ya regresó a Honduras.