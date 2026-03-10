  1. Inicio
Nasry Asfura se reúne con el rey Felipe VI y José Antonio Kast previo investidura en Chile

En la reunión con Su Majestad el Rey Felipe VI se resaltó los vínculos históricos, culturales y de cooperación que unen a España con Honduras

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 18:06
Asfura también tendrá un encuentro protocolar con el mandatario saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, junto a otros jefes de Estado y de gobierno.

 Foto: EFE
Tras la investidura, Nasry Asfura participará en un almuerzo ofrecido por Kast en honor a los jefes de Estado, gobierno y autoridades invitadas.

 Foto: EFE.
Honduras y Chile mantienen relaciones diplomáticas desde 1866 y la cooperación se basa en áreas como seguridad, minería, infraestructura y formación de capital.

 Foto: EFE.
Ambos mandatarios junto a los cancilleres posaron en el día previo a la toma de posesión de Kast.

Foto cortesía: Presidencia de Honduras.
La ceremonia de investidura de Kast, del Partido Republicano, se efectuará este 11 de marzo en la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso, a las 12 del mediodía hora local, 9:00 a.m. hora de Honduras.
Kast será investido presidente a mediodía del miércoles en una ceremonia en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso.

 Foto: EFE
En horas de la tarde se desplazará a Santiago para entregar su primer discurso como mandatario desde La Moneda.

 Foto: EFE
Ambos mandatarios, recién electos los dos, coincidieron en la cumbre ultra convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen organizado y frenar la influencia china en la región.

 Foto cortesía: Presidencia de Honduras.
Kast, exdiputado ultracatólico de 60 años, se transformará en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en la democracia chilena y en el primero en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)

 Foto cortesía: Presidencia de Honduras.
La reunión se realizó en un ambiente de cordialidad previo a los actos oficiales de la investidura presidencial en Chile, evento que congrega a diversos líderes y representantes internacionales.

 Foto: EFE
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostiene encuentro con Su Majestad el Rey Felipe VI previo a la toma de posesión de José Antonio Kast en Chile.

 Foto cortesía: Presidencia de Honduras.
La reunión se sostuvo en el marco de las actividades previas a la toma de posesión del presidente electo chileno, José Antonio Kast.

 Foto cortesía: Presidencia de Honduras.
El mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Mireya Agüero y Eduardo Kawas, delegado comercial de negocios por parte del gobierno de Honduras en Chile.

 Foto cortesía: Presidencia de Honduras.
La reunión permitió abordar temas de interés común entre Honduras, España y la región, así como fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones.

 Foto cortesía: Presidencia de Honduras.
