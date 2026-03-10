Nasry Asfura se reúne con el rey Felipe VI y José Antonio Kast previo investidura en Chile

Asfura también tendrá un encuentro protocolar con el mandatario saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, junto a otros jefes de Estado y de gobierno.
Tras la investidura, Nasry Asfura participará en un almuerzo ofrecido por Kast en honor a los jefes de Estado, gobierno y autoridades invitadas.
Honduras y Chile mantienen relaciones diplomáticas desde 1866 y la cooperación se basa en áreas como seguridad, minería, infraestructura y formación de capital.
Ambos mandatarios junto a los cancilleres posaron en el día previo a la toma de posesión de Kast.
La ceremonia de investidura de Kast, del Partido Republicano, se efectuará este 11 de marzo en la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso, a las 12 del mediodía hora local, 9:00 a.m. hora de Honduras.
En horas de la tarde se desplazará a Santiago para entregar su primer discurso como mandatario desde La Moneda.
Ambos mandatarios, recién electos los dos, coincidieron en la cumbre ultra convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen organizado y frenar la influencia china en la región.
Kast, exdiputado ultracatólico de 60 años, se transformará en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en la democracia chilena y en el primero en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)
La reunión se realizó en un ambiente de cordialidad previo a los actos oficiales de la investidura presidencial en Chile, evento que congrega a diversos líderes y representantes internacionales.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostiene encuentro con Su Majestad el Rey Felipe VI previo a la toma de posesión de José Antonio Kast en Chile.
El mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Mireya Agüero y Eduardo Kawas, delegado comercial de negocios por parte del gobierno de Honduras en Chile.
La reunión permitió abordar temas de interés común entre Honduras, España y la región, así como fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones.