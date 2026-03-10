  1. Inicio
Revelan el tipo de cáncer de Carlos Zelaya: “El pronóstico es malo, no es alentador”

Carlos Zelaya remitió un escrito a la Corte Suprema de Justicia, precisando el cáncer que tiene y su gravedad

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 14:39
1 de 12

Salió a la luz el tipo de cáncer que padece Carlos Zelaya, exdiputado y secretario del Congreso Nacional (CN). Mediante un escrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se conoció su gravedad y la imposibilidad de testificar en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Foto: El Heraldo
2 de 12

El proceso judicial de Sedesol hizo que se pidiera el testimonio de Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso, para saber cómo fue aprobado el desembolso de fondos para Sedesol y donde están imputados el exministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar, suspendida de su cargo.

Foto: El Heraldo
3 de 12

En este proceso judicial que se encuentra en audiencia inicial se solicitó que Carlos Zelaya y Luis Redondo, expresidente del CN, testifiquen. Sin embargo, “Carlón” no podrá hacerlo.

Foto: El Heraldo
4 de 12

Y es que Carlos Zelaya remitió a la CSJ una nota firmada por el oncólogo Óscar Arrieta Rodríguez, detallando que se encuentra en Ciudad de México, México, tratándose de un cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología.

Foto: Cortesía redes M28
5 de 12

En el escrito se detalla que Carlos Zelaya sufre un cáncer de pulmón en etapa 4 metastásico, que involucra la expansión del cáncer a otros órganos.

Foto: Cortesía redes M28
6 de 12

Esta metástasis habría hecho que el cáncer se disemine a los ganglios linfáticos, lo que propicia que Carlos Zelaya ahora tenga problemas para hablar.

Foto: Cortesía redes
7 de 12

En charla con HRN, el exdiputado y cirujano oncólogo, Mario Noé Villafranca, dijo que este cáncer que tiene Carlos Zelaya es “sumamente agresivo, es de los más agresivos y tiene un pronostico bastante reservado”.

Foto: Cortesía redes M28
8 de 12

Villafranca precisó que el cáncer necesita tratamientos de quimioterapia y monoterapia, el cual ya está recibiendo “Carlón” en el Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México.

Foto: Cortesía redes M28
9 de 12

Villafranca concluyó que “el pronostico es malo, no es alentador en el 90% de los casos”.

Foto: Cortesía redes M28
10 de 12

Una de las causas del cáncer de pulmón es el consumo del cigarrillo y Carlos Zelaya por muchos años fue fumador.

Foto: Cortesía redes M28
11 de 12

Carlos Zelaya fue diagnosticado con cáncer en 2025, previo a las elecciones del 30 de noviembre, confirmó una persona cercana a Zelaya a EL HERALDO.

Foto: Cortesía redes
12 de 12

Esta misma fuente dijo que 'Carlón' Zelaya “está muy mal, pero en nombre de Dios va estar bien”.

 Foto: Cortesía redes
