Revelan el tipo de cáncer de Carlos Zelaya: “El pronóstico es malo, no es alentador”

Salió a la luz el tipo de cáncer que padece Carlos Zelaya, exdiputado y secretario del Congreso Nacional (CN). Mediante un escrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se conoció su gravedad y la imposibilidad de testificar en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El proceso judicial de Sedesol hizo que se pidiera el testimonio de Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso, para saber cómo fue aprobado el desembolso de fondos para Sedesol y donde están imputados el exministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar, suspendida de su cargo.
En este proceso judicial que se encuentra en audiencia inicial se solicitó que Carlos Zelaya y Luis Redondo, expresidente del CN, testifiquen. Sin embargo, “Carlón” no podrá hacerlo.
Y es que Carlos Zelaya remitió a la CSJ una nota firmada por el oncólogo Óscar Arrieta Rodríguez, detallando que se encuentra en Ciudad de México, México, tratándose de un cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología.
En el escrito se detalla que Carlos Zelaya sufre un cáncer de pulmón en etapa 4 metastásico, que involucra la expansión del cáncer a otros órganos.
Esta metástasis habría hecho que el cáncer se disemine a los ganglios linfáticos, lo que propicia que Carlos Zelaya ahora tenga problemas para hablar.
En charla con HRN, el exdiputado y cirujano oncólogo, Mario Noé Villafranca, dijo que este cáncer que tiene Carlos Zelaya es “sumamente agresivo, es de los más agresivos y tiene un pronostico bastante reservado”.
Villafranca precisó que el cáncer necesita tratamientos de quimioterapia y monoterapia, el cual ya está recibiendo “Carlón” en el Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México.
Villafranca concluyó que “el pronostico es malo, no es alentador en el 90% de los casos”.
Una de las causas del cáncer de pulmón es el consumo del cigarrillo y Carlos Zelaya por muchos años fue fumador.
Carlos Zelaya fue diagnosticado con cáncer en 2025, previo a las elecciones del 30 de noviembre, confirmó una persona cercana a Zelaya a EL HERALDO.
Esta misma fuente dijo que 'Carlón' Zelaya “está muy mal, pero en nombre de Dios va estar bien”.