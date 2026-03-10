Políticos y exfuncionarios con pasaporte diplomático en Honduras

Otorgar pasaportes diplomáticos a exfuncionarios es algo que ha desatado la polémica en los últimos días en Honduras. El canciller Eduardo Enrique Reina defendió esto y dijo que es algo habitual, incluso, dieron a conocer que otros excancilleres y vicecancilleres también recibieron pasaporte diplomático. ¿Quiénes son?
Los excancilleres Eduardo Enrique Reina y Javier Bu ahora cuentan con pasaporte diplomático, lo que les permitirá un libre tránsito, protección y cortesías en el extranjero, exención de visas en ciertos países, inmunidad diplomática y atención consular.
Exvicecancilleres como Gerardo Torres también gozarán de pasaporte diplomático y, de hecho, en sus redes sociales publicó un listado de exdiplomáticos que cuentan con este tipo de pasaporte.
Arturo Corrales es parte del listado de exfuncionarios hondureños que tienen pasaporte diplomático, él fue canciller durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, desde el 16 de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2013, y posteriormente en el gobierno de Juan Orlando Hernández, iniciando el 15 de enero de 2015 hasta abril de 2016.
María Dolores Agüero fue canciller desde el 27 de marzo de 2017 hasta el 23 de julio de 2019 y cuenta con este pasaporte diplomático.
Lisandro Rosales se une al listado de exfuncionarios con pasaporte diplomático al haber sido canciller desde el 23 de julio de 2019 hasta enero de 2022.
Mario Fortín es otro excanciller que tiene pasaporte diplomático y fue secretario de Estado durante el gobierno de Ricardo Maduro, iniciando su gestión el 27 de enero de 2002.
En cuanto a vicecancilleres está Isaías Barahona, quien ejerció este cargo durante el primer gobierno de Juan Orlando Hernández, correspondiente al período 2014-2018.
Nelly Jerez fungió como vicecanciller en el 2018 y también se desempeñó como exdirectora de Turismo, exdiputada al Congreso Nacional y subcomisionada Nacional para la Prevención de Riesgos de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). También tiene pasaporte diplomático.
Alden Rivera se desempeñó como vicecanciller de Honduras para Asuntos Consulares y Migratorios, renunciando a su cargo de forma irrevocable en diciembre de 2011. Él tiene su pasaporte diplomático.
Jaime Guell Bogran, exembajador de Honduras en Brasil en el 2014, es otro personaje con este tipo de pasaporte.
Juan Alberto Lara Bueso, exembajador en Costa Rica, se suma al listado. Como ellos hay muchas más personas con pasaporte diplomático en Honduras.