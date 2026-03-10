Políticos y exfuncionarios con pasaporte diplomático en Honduras

Arturo Corrales es parte del listado de exfuncionarios hondureños que tienen pasaporte diplomático, él fue canciller durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, desde el 16 de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2013, y posteriormente en el gobierno de Juan Orlando Hernández, iniciando el 15 de enero de 2015 hasta abril de 2016.