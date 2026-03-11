Placas vehiculares serán entregadas este año: director del IP tras reunión en CN

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Instituto de la Propiedad (IP), Luis Torres, informó este miércoles 11 de marzo, que este año los conductores hondureños recibirán finalmente las placas vehiculares, tras reunirse con la comisión especial del Congreso Nacional. "Este año se solucionará esta situación", aseguró.
Torres explicó que el IP ya está trabajando para que este mismo año se resuelva la falta de placas y detalló que esta crisis afecta a más de 833.000 vehículos.
“Existen varias empresas internacionales que están interesadas en brindar el servicio; sin embargo, la Dirección de Registro Vehicular ha estado validando el tema de los componentes técnicos”, afirmó.
Torres aseguró que las nuevas placas metálicas tendrán componentes de tecnología, radiofrecuencia y código QR, que permite acceder rápidamente a información digital mediante escaneo.
Sin placas desde hace años
La búsqueda de la solución al desabastecimiento de material para placas surgió por iniciativa, ante el pleno del Congreso, del presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, y de los diputados Gerlen Bonilla, liberal por el departamento de Yoro, y Juan Carlos Lagos, nacionalista por Copán.
La comisión, presidida por el diputado nacionalista por Santa Bárbara Mario Pérez prepara un informe con las alternativas y soluciones para poner orden a la falta de placas vehiculares que afecta a más de 833,000 unidades desde hace tres años y cinco meses.
El director del IP destacó que resolver la falta de placas vehiculares es una necesidad imperiosa para el país ante los altos índices delictivos vinculados con automotores sin esos distintivos.
“Muchos hechos son captados por las cámaras de vigilancia, pero no se puede identificar a los hechores, porque se mueven en vehículos que no andan una placa y eso impide identificar a los delincuentes”, dijo.