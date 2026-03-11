Placas vehiculares serán entregadas este año: director del IP tras reunión en CN

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Instituto de la Propiedad (IP), Luis Torres, informó este miércoles 11 de marzo, que este año los conductores hondureños recibirán finalmente las placas vehiculares, tras reunirse con la comisión especial del Congreso Nacional. "Este año se solucionará esta situación", aseguró.

Torres explicó que el IP ya está trabajando para que este mismo año se resuelva la falta de placas y detalló que esta crisis afecta a más de 833.000 vehículos.

“Existen varias empresas internacionales que están interesadas en brindar el servicio; sin embargo, la Dirección de Registro Vehicular ha estado validando el tema de los componentes técnicos”, afirmó.