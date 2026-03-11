Presidente de Amhon se compromete a apoyar alcaldías con falta de recursos

Tegucigalpa, Honduras.-El alcalde de Olanchito, Yoro, Juan Carlos Molina, fue electo presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) durante la XXXV Asamblea Nacional de alcaldes y alcaldesas, celebrada en Tela, Atlántida. Molina asumirá el cargo para el período 2026-2028, en sustitución de Nelson Castellanos, alcalde de Concepción del Sur, Santa Bárbara, quien permaneció al frente de la organización durante los últimos cuatro años. El nuevo presidente llega a la dirección de la Amhon con el compromiso de impulsar el desarrollo local y defender los intereses de las alcaldías del país en el marco de la autonomía municipal.

“Es una gran responsabilidad, pues los alcaldes de forma unánime decidieron respaldar la planilla integrada que presentamos con alcaldes del Partido Liberal y del Partido Libre, así como con la mayoría de los alcaldes del Partido Nacional, con quienes logramos consensuarla y ha tenido el respaldo total de la asamblea”, expresó. Molina afirmó que su gestión buscará fortalecer el respaldo a municipios que enfrentan dificultades económicas. “Es un gran compromiso y vamos a trabajar fuertemente por aquellos municipios que esperan el apoyo de la Amhon, que tienen grandes dificultades para poder desarrollar sus administraciones. Ese es el objetivo de la Asociación: respaldar, acompañar y llevar adelante a esos municipios que presentan diversidad de problemas”, señaló.

Transferencias municipales, uno de los principales retos

Sobre las prioridades de su gestión, Molina indicó que uno de los desafíos será incrementar los recursos destinados a las municipalidades.

“El reto es asumir capacidades para poco a poco llevar más recursos a través de las transferencias y acercarnos a ese 11% que por ley corresponde a las alcaldías”, manifestó. El nuevo presidente también destacó el ambiente de consenso entre alcaldes durante la elección de las nuevas autoridades de la asociación. “En la elección hubo una gran madurez expresada en los alcaldes de los diferentes partidos. Nos dedicamos a tener cordialidad y hermandad, lo que se hace sentir en cada asamblea de la Amhon”, afirmó. “Es bonito el ambiente que tenemos y hay una gran unidad con los alcaldes. Esperamos que todo vaya fortaleciéndose de la mejor manera para beneficio de todos los pueblos de Honduras”, agregó.

Participación de funcionarios y cooperación internacional