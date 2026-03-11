Premio a Mejor actriz: Cinco candidatas, un Oscar y una favorita indiscutible

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este domingo 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, se celebrará la 98.ª edición de los Premios Oscar. Y entre las tantas categorías vigiladas de la noche, la de Mejor actriz principal ocupa especial atención. Este año el apartado reúne cinco interpretaciones que van desde el duelo shakespeariano al colapso doméstico, de la melancolía noruega al regreso triunfal de una estrella que Hollywood había relegado al olvido. Jessie Buckley interpreta a Agnes —la esposa de William Shakespeare— en Hamnet, una película que explora el dolor de una madre tras la muerte de su hijo a causa de la peste. La actriz irlandesa llega a esta nominación con gran elocuencia. Encabeza las predicciones con una probabilidad implícita cercana al 95%, según los mercados especializados, lo que la convierte en la favorita más clara que ha tenido esta categoría en años recientes. Su trabajo en la película dirigida por Chloé Zhao —nominada a Mejor dirección— ha sido descrito por la crítica como una inmersión en el dolor que evita el sentimentalismo fácil. Para muchos, es la interpretación del año, y probablemente la mejor de su carrera hasta ahora.

Buckley ya lleva en su haber un BAFTA, el Critics’ Choice Award, el Globo de Oro y el Actor Award por este papel, una acumulación de reconocimientos que en el lenguaje de las apuestas cinematográficas equivale a una sentencia anticipada. Esta es su segunda nominación al Oscar —la primera llegó por “La hija oscura” en 2022— y en esta ocasión llega al frente, no al costado.

Otras actrices en pugna

Kate Hudson regresa a los Oscar 25 años después de su primera nominación (aquella por Almost Famous en 2001) con Song Sung Blue, una película sobre una banda tributo a Neil Diamond en la que demuestra su talento vocal y una vulnerabilidad que no se le había visto en décadas.

Su nominación sorprendió a más de uno y su sola presencia en la terna es ya una reivindicación. Rosa Byrne, en cambio, llega con su papel de Linda en If I Had Legs I’d Kick You, una mujer al límite que debe lidiar con la enfermedad de su hija, un esposo ausente y su propia desintegración emocional.

Byrne se entrega por completo a una mujer que se derrumba en tiempo real, convirtiendo el colapso psicológico en algo incómodamente familiar. Su victoria en los Globo de Oro como Mejor actriz en comedia o musical la consolidó como una candidata legítima, aunque le faltó el impulso de otras victorias en premios gremiales para girar el pronóstico.

Renate Reinsve llega con su primera nominación al Oscar por Sentimental Value, la película del noruego Joachim Trier en la que da vida a Nora Borg, hija de un cineasta que enfrenta sus propias crisis de salud mental. La actriz ya había ocupado reflectores con “La peor persona del mundo” en 2022, este año regresa con un filme que obtuvo nueve nominaciones en total.