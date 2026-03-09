Bofetadas, desnudos y errores: los cinco momentos más polémicos de los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche del domingo 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles recibirá de nuevo a lo más selecto de la industria cinematográfica para la 98.ª entrega de los premios de la Academia. Habrá estatuillas, lágrimas, risas y discursos que alguien lleva semanas ensayando frente al espejo. Pero también, por debajo de todo ese barniz de glamour, seguirán latiendo los escándalos, esos pequeños elementos que la Academia jamás ha podido controlar del todo. Estos son los cinco momentos de los premios Oscar que lo demostraron con mayor drama:

La bofetada que le dio la vuelta al mundo

El 27 de marzo de 2022, Will Smith subió al escenario y golpeó en la cara al comediante Chris Rock frente a millones de espectadores en todo el mundo.

El detonante fue una broma de Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa del actor. Finalmente, la Academia le impuso a Smith una prohibición de diez años para asistir a cualquier evento de la institución, una sanción que dejó opiniones encontradas.

El sobre equivocado

Cinco años antes, en 2017, la ceremonia vivió su peor error logístico. Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron La La Land como ganadora a Mejor película. El equipo completo subió al escenario, hasta que los productores comenzaron a hablar y entonces alguien, tras bambalinas, se percató que el sobre entregado era el incorrecto. La verdadera ganadora era Moonlight, la historia de un niño afroamericano que crece en Miami lidiando con su identidad.

La confusión fue tan grande que tardaron varios minutos en corregirse públicamente. El error se originó en la firma de contabilidad PricewaterhouseCoopers, que había entregado por equivocación el sobre duplicado de Mejor actriz. El momento quedó grabado como uno de los fallos más costosos —en términos de imagen— de la historia de la televisión en directo.

El beso "accidental"

En 2003, Adrien Brody recibió el Oscar a Mejor Actor por "El pianista" de Roman Polanski. Antes de pronunciar una sola palabra, tomó a Halle Berry —quien entregaba el galardón— y la besó en los labios sin previo aviso. La escena circuló como un acto de júbilo espontáneo. Berry, según contó ella misma en entrevistas posteriores, quedó desconcertada.

Con los años, y sobre todo a partir del surgimiento del movimiento #MeToo en 2017, ese momento fue revisado bajo una óptica distinta.

El "desfile" del hombre desnudo

En 1974, un hombre llamado Robert Opel cruzó el escenario completamente desnudo mientras David Niven preparaba la entrada de Elizabeth Taylor. Ante la situación, el presentador británico apenas parpadeó. Con la flema que le caracterizaba, comentó que el intruso había demostrado que la única forma de conseguir una carcajada fácil era mostrar "sus partes cortas y graciosas".

La sala estalló en risas y el incidente pasó a los anales de la gala no como una vergüenza, sino como uno de sus momentos más genuinamente humanos.

El gran rechazo de Marlon Brando

Un año antes de aquel "jocoso" momento, en 1973, Marlon Brando ganó el Oscar a Mejor actor por "El padrino", pero no fue él quien subió a recogerlo. En su lugar apareció Sacheen Littlefeather, activista apache de 26 años, quien leyó una carta del actor rechazando el premio en protesta por el trato que Hollywood y la televisión estadounidense habían dado históricamente a los pueblos indígenas.