Paul Mescal, Robert Downey Jr. y Anne Hathaway, presentarán los Óscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal formarán parte del grupo de artistas que presentarán la 98 edición de los Óscar que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood. La 98 edición de los premios más prestigiosos de Hollywood también contarán con la participación de estrellas internacionales como Will Arnett , Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

Todos ellos se suman a celebridades anunciadas previamente, como el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición a la lista de presentadores de la gala.

Los primeros en la lista

Anteriormente los organizadores de los premios anunciaron que Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, los ganadores en las categorías de interpretación del año pasado, formarán parte de la ceremonia como presentadores. La 98 edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del día siguiente).