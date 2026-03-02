Premios Oscar 2026: cuándo son, horarios y dónde ver la ceremonia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California, ese recinto que desde hace más de dos décadas recibe a las figuras más reconocidas de la industria cinematográfica mundial. El presentador Conan O'Brien lidera la transmisión oficial que destaca a las mejores películas y actuaciones del último periodo. El comediante, que ya demostró el año pasado que sabe manejar una gala con ritmo y humor, repite en el micrófono para conducir una noche que promete extenderse entre tres y cuatro horas.

Una nueva categoría entra al escenario

Esta edición no solo premia lo que ya conocemos. La edición 98 de los premios marca un momento histórico con la incorporación de una nueva categoría que busca destacar el trabajo fundamental de los directores de casting, responsables de reunir a los elencos que dan vida a las historias más memorables del cine.

Se trata de una demanda histórica dentro de la industria que finalmente encuentra su espacio en los Oscar.

Es un reconocimiento que muchos dentro del gremio esperaban desde hacía años y que llega en una edición donde precisamente los ensambles actorales han sido uno de los temas más discutidos en la temporada de premios.

Una película que reescribió el récord

Dominando la escena está Sinners, el horror político de Ryan Coogler protagonizado por Michael B. Jordan, que ganó un número récord de 16 nominaciones, superando el récord anterior de 14 en poder del Titanic, La La Land y All About Eve. Detrás, con 14 candidaturas, aparece "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro. La presencia latinoamericana también tiene su peso esta noche. Guillermo del Toro figura entre los nominados con múltiples candidaturas por su "Frankenstein", aunque su nombre no aparece en la terna de Mejor director, una de las ausencias que más ha generado debate en los últimos días.

Dónde y a qué hora verlo

Para quienes estén en México y Centroamérica, la cobertura comenzará a las 5:00 de la tarde (tiempo del centro) con la alfombra roja y la previa especial. La ceremonia principal iniciará a las 7:00 de la noche y tendrá una duración estimada de entre tres y cuatro horas, periodo en el que se entregarán los premios en las 24 categorías.

Si se quiere sintonizar por televisión, es posible hacerlo en TNT. Para quienes prefieran el streaming, la opción es Max. Desde Argentina y el cono sur, la transmisión estará a cargo de TNT con traducción al español. En Estados Unidos, la encargada de llevar la fiesta a los hogares será la cadena ABC. La alfombra roja, ese ritual previo donde el cine muestra también su cara más visual y festiva, vale la pena seguirla desde el inicio.

La temporada llega a su punto final