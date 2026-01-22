  1. Inicio
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar

Tras revelarse las nominaciones a la 98ª edición de los Oscar, repasamos a las figuras que han hecho historia acumulando más candidaturas en las categorías de actuación

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 09:32
1 de 12

Aquí un recuento de los once actores y actrices más nominados en la historia de la Academia.

 Fotos: Shutterstock.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
2 de 12

Meryl Streep – 21 nominaciones. La actriz más nominada de todos los tiempos. Ha competido por interpretaciones memorables en películas como "La decisión de Sophie", "El diablo viste a la moda", "Los puentes de Madison" y "La dama de hierro".

 Foto: Shutterstock.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
3 de 12

Katharine Hepburn – 12 nominaciones. Leyenda del cine clásico y poseedora del récord de más Oscar ganados en actuación. Fue nominada por títulos como The Philadelphia Story, Guess Who’s Coming to Dinner y The Lion in Winter.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
4 de 12

Jack Nicholson – 12 nominaciones. El actor masculino más nominado en la historia de la Academia. Destacó por trabajos en One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Terms of Endearment, As Good as It Gets y Chinatown.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
5 de 12

Bette Davis – 10 nominaciones. Ícono del Hollywood dorado, reconocida por personajes femeninos intensos. Recibió nominaciones por All About Eve, Jezebel y Dark Victory.

 Foto: redes sociales.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
6 de 12

Laurence Olivier – 10 nominaciones. Actor británico de enorme prestigio, célebre por sus adaptaciones shakesperianas. Fue nominado por Hamlet, Rebecca y Marathon Man.

 Foto: redes sociales.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
7 de 12

Al Pacino – 9 nominaciones. Figura clave del Nuevo Hollywood, conocido por personajes complejos y temperamentales. Compitió por The Godfather, Serpico, Dog Day Afternoon y Scent of a Woman.

 Foto: Shutterstock.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
8 de 12

Spencer Tracy – 9 nominaciones. Uno de los grandes actores del cine clásico estadounidense. Fue nominado por filmes como Captains Courageous, Boys Town y Guess Who’s Coming to Dinner.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
9 de 12

Cate Blanchett – 8 nominaciones. Una de las actrices más respetadas de su generación, reconocida por su versatilidad. Ha sido nominada por Elizabeth, Blue Jasmine, Carol y TÁR.

 Foto: Shutterstock.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
10 de 12

Judi Dench – 8 nominaciones. Actriz británica con una sólida trayectoria en cine y teatro. Compitió por Mrs Brown, Shakespeare in Love y Philomena.

 Foto: Shutterstock.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
11 de 12

Glenn Close – 8 nominaciones. Conocida tanto por su talento como por su historial sin estatuilla. Fue nominada por Fatal Attraction, Dangerous Liaisons, Albert Nobbs y The Wife.

 Foto: Shutterstock.
Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
12 de 12

Geraldine Page – 8 nominaciones. Actriz de interpretaciones profundas y emotivas. Recibió nominaciones por Summer and Smoke, Sweet Bird of Youth y Interiors.
