Los actores y las actrices con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar

Aquí un recuento de los once actores y actrices más nominados en la historia de la Academia.
Meryl Streep – 21 nominaciones. La actriz más nominada de todos los tiempos. Ha competido por interpretaciones memorables en películas como "La decisión de Sophie", "El diablo viste a la moda", "Los puentes de Madison" y "La dama de hierro".
Katharine Hepburn – 12 nominaciones. Leyenda del cine clásico y poseedora del récord de más Oscar ganados en actuación. Fue nominada por títulos como The Philadelphia Story, Guess Who’s Coming to Dinner y The Lion in Winter.
Jack Nicholson – 12 nominaciones. El actor masculino más nominado en la historia de la Academia. Destacó por trabajos en One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Terms of Endearment, As Good as It Gets y Chinatown.
Bette Davis – 10 nominaciones. Ícono del Hollywood dorado, reconocida por personajes femeninos intensos. Recibió nominaciones por All About Eve, Jezebel y Dark Victory.
Laurence Olivier – 10 nominaciones. Actor británico de enorme prestigio, célebre por sus adaptaciones shakesperianas. Fue nominado por Hamlet, Rebecca y Marathon Man.
Al Pacino – 9 nominaciones. Figura clave del Nuevo Hollywood, conocido por personajes complejos y temperamentales. Compitió por The Godfather, Serpico, Dog Day Afternoon y Scent of a Woman.
Spencer Tracy – 9 nominaciones. Uno de los grandes actores del cine clásico estadounidense. Fue nominado por filmes como Captains Courageous, Boys Town y Guess Who’s Coming to Dinner.
Cate Blanchett – 8 nominaciones. Una de las actrices más respetadas de su generación, reconocida por su versatilidad. Ha sido nominada por Elizabeth, Blue Jasmine, Carol y TÁR.
Judi Dench – 8 nominaciones. Actriz británica con una sólida trayectoria en cine y teatro. Compitió por Mrs Brown, Shakespeare in Love y Philomena.
Glenn Close – 8 nominaciones. Conocida tanto por su talento como por su historial sin estatuilla. Fue nominada por Fatal Attraction, Dangerous Liaisons, Albert Nobbs y The Wife.
Geraldine Page – 8 nominaciones. Actriz de interpretaciones profundas y emotivas. Recibió nominaciones por Summer and Smoke, Sweet Bird of Youth y Interiors.