"Frankenstein", de Guillermo del Toro, logra nueve nominaciones al Oscar 2026

La versión cinematográfica de "Frankenstein", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, acumuló nueve nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor guion adaptado y Mejor película

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 09:08
La ceremonia se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

 Foto: Cortesía

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este jueves las nominaciones de la 98ª edición de los premios Oscar, incluyendo varias producciones internacionales que destacan por su innovación y narrativa.

Entre los filmes reconocidos se encuentra "Frankenstein", dirigido por Guillermo del Toro, que consiguió un total de nueve candidaturas. Entre estas sobresalen Mejor guion adaptado y Mejor película.

La historia retoma la obra de Mary Shelley de 1818, ofreciendo una interpretación contemporánea de su universo de monstruos y conflictos humanos.

Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados

Jacob Elordi, encargado de dar vida a la Criatura, recibió la nominación a Mejor actor de reparto, mientras que Alexandre Desplat, compositor francés con quien Del Toro ha colaborado previamente, competirá por Mejor banda sonora original.

Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi y Guillermo Del Toro en el estreno de "Frankenstein" en el Museo de la Academia.

 (Foto: Shutterstock)

La fotografía, a cargo de Dan Laustsen, también fue destacada por la Academia, consolidando la relevancia del equipo creativo en la propuesta visual del filme.

La producción logró además reconocimiento en categorías técnicas como diseño de vestuario, maquillaje y peinado, sonido y diseño de producción.

Sin embargo, la dirección de Del Toro y la actuación principal de Oscar Isaac quedaron fuera de la lista de nominaciones.

Sobre el director mexicano

Guillermo del Toro ha construido su carrera alrededor del interés por lo fantástico y lo sobrenatural, destacando títulos como "El laberinto del Fauno" y "La forma del agua", este último ganador del Oscar a Mejor película en 2018.

Nacido en Guadalajara, México, Del Toro combina en sus filmes elementos de horror clásico con exploraciones profundas de la condición humana, creando mundos visualmente singulares y narrativamente complejos.

 (Foto: Shutterstock)

Su trabajo suele implicar un equipo de colaboradores de larga data, entre ellos directores de fotografía, diseñadores de producción y compositores que entienden su estética particular.

Además de su labor cinematográfica, Del Toro participa activamente en la promoción de la cultura cinematográfica en México y el mundo, apoyando festivales y talleres que impulsan a nuevas generaciones de cineastas.

Su enfoque artístico y académico ha consolidado su reputación como uno de los directores contemporáneos más influyentes del cine de género.

