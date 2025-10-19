Puro Del Toro: Explosiones, desmembramientos y compasión en el Frankenstein de Netflix

Ciudad de México, México.- La icónica imagen del monstruo de Frankenstein, representada en la piel de Boris Karloff en la película dirigida en 1931 por James Whale, impresionó a un pequeño Guillermo del Toro de sólo siete años. Después leería el clásico de Mary Shelley y ya no pararía de fabular sobre una historia que ahora, a sus más de 60 años, ha logrado llevar al cine. En la rueda de prensa del pasado Festival de Cine de Venecia, donde fue el estreno mundial de la película, el director mexicano expresó la intención de la historia, revelando el significado profundo que durante años ha ido madurando hasta convertirla en cine:

“La idea central es qué significa ser humano, qué nos hace ser humanos. ‘Frankenstein’ intenta mostrar personajes imperfectos y el derecho que tenemos a permanecer así y a comprendernos, a veces en circunstancias opresivas. Es muy biográfico en mi caso, pero también para cualquiera que quiera preservar su alma en los tiempos en los que vivimos”.

El resultado ha sido una película donde prevalece el sello del director mexicano, amante de los monstruos, el color, la espectacularidad y los efectos especiales llevados a la máxima excelencia a la que tiene acostumbrados a los espectadores. Como personajes principales, Jacob Elordi, en la piel de la criatura, y Óscar Isaac, en la del doctor Frankenstein, componen una dupla que funciona con precisión en una historia donde prevalece la compasión, el amor y el perdón, pero que no escatima en explosiones, desmembramientos y acción. Puro Guillermo del Toro con importante esencia hispana.La criatura de ascendencia vasca.El 1,96 metros de estatura del actor australiano Jacob Elordi le favoreció especialmente para la interpretación del gran monstruo de todos los tiempos. Este papel llegó a Jacob después de que el actor elegido por parte de Guillermo del Toro, Andrew Garfield, no pudiera aceptar el trabajo por problemas de agenda.Su apellido, Elordi, proviene de su herencia vasca. Su abuelo, originario de Ondarroa, emigró a las antípodas durante la dictadura franquista y Jacob ha manifestado públicamente sentirse muy orgulloso de él.