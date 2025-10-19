Puro Del Toro: Explosiones, desmembramientos y compasión en el Frankenstein de Netflix

Ciudad de México, México.- La icónica imagen del monstruo de Frankenstein, representada en la piel de Boris Karloff en la película dirigida en 1931 por James Whale, impresionó a un pequeño Guillermo del Toro de sólo siete años.
Después leería el clásico de Mary Shelley y ya no pararía de fabular sobre una historia que ahora, a sus más de 60 años, ha logrado llevar al cine. En la rueda de prensa del pasado Festival de Cine de Venecia, donde fue el estreno mundial de la película, el director mexicano expresó la intención de la historia, revelando el significado profundo que durante años ha ido madurando hasta convertirla en cine:
“La idea central es qué significa ser humano, qué nos hace ser humanos. ‘Frankenstein’ intenta mostrar personajes imperfectos y el derecho que tenemos a permanecer así y a comprendernos, a veces en circunstancias opresivas. Es muy biográfico en mi caso, pero también para cualquiera que quiera preservar su alma en los tiempos en los que vivimos”.
El resultado ha sido una película donde prevalece el sello del director mexicano, amante de los monstruos, el color, la espectacularidad y los efectos especiales llevados a la máxima excelencia a la que tiene acostumbrados a los espectadores.
Como personajes principales, Jacob Elordi, en la piel de la criatura, y Óscar Isaac, en la del doctor Frankenstein, componen una dupla que funciona con precisión en una historia donde prevalece la compasión, el amor y el perdón, pero que no escatima en explosiones, desmembramientos y acción.
Puro Guillermo del Toro con importante esencia hispana.La criatura de ascendencia vasca.El 1,96 metros de estatura del actor australiano Jacob Elordi le favoreció especialmente para la interpretación del gran monstruo de todos los tiempos.
Este papel llegó a Jacob después de que el actor elegido por parte de Guillermo del Toro, Andrew Garfield, no pudiera aceptar el trabajo por problemas de agenda.Su apellido, Elordi, proviene de su herencia vasca. Su abuelo, originario de Ondarroa, emigró a las antípodas durante la dictadura franquista y Jacob ha manifestado públicamente sentirse muy orgulloso de él.
Para elaborar esta exigente versión de Guillermo del Toro, Jacob Elordi se sometió a más de diez horas de maquillaje diarias y a un minucioso entrenamiento de lenguaje corporal y de expresión vocal gutural, que tuvo que elaborar a contrarreloj tras ser elegido de manera precipitada tras la negativa de Garfield.
Si bien esta expresión física del personaje ha sido bien solventada por Elordi, lo que ha trascendido en las primeras críticas de la película ha sido la profundidad emocional que ha conseguido otorgarle al monstruo, esa dimensión trágica con la que del Toro busca conmover al espectador.El doctor Frankenstein guatemalteco.
El imparable y apoteósico recorrido profesional de Óscar Isaac le ha hecho merecedor de más de treinta premios y setenta nominaciones. Este actor, nacido en Guatemala aunque su familia emigró a Miami siendo él aún bebé, es el carismático Poe Dameron de “Star Wars: El despertar de la Fuerza” (J.J. Abrams, 2015). También interpreta al villano Apocalipsis en “X-Men” (Bryan Singer, 2016) o a Duke Leto Atreides en “Dune” (Denis Villeneuve, 2021).
Ahora se ha fusionado en la piel de uno de los personajes más rotundos de la historia del cine. El doctor Frankenstein, un personaje complejo y poliédrico, que lidia con la obsesión de crear un ser inmortal y el arrepentimiento ante la imposibilidad de controlarlo, ha sido interpretado por Isaac con absoluta solvencia, según la crítica internacional. “Pletórico”, “voraz” han sido los apelativos que los críticos han utilizado para calificar la actuación de Isaac.
El actor, por su parte, resumió ante los medios su visión de esta versión fílmica de Guillermo del Toro: “Lo realmente emocionante de esta película es que todos creen conocer la historia, pero en esta ocasión existe algo inquietante y conmovedor en la forma en que se retrata a esta criatura. Es un viaje desde una figura infantil e inocente hasta convertirse al final en apocalíptica”.
El “Frankenstein” de Guillermo del Toro se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año. Producido por Netflix, llegará a un número de cines limitados y selectos el próximo 24 de octubre y desembarcará en la plataforma para el resto del mundo el 7 de noviembre.
El sueño de un gran cineasta se ve cumplido. Esta película supone la culminación de su proyecto más personal. Tanto que, en las últimas líneas del guion que Óscar Isaac quiso saltarse, el director mexicano dijo: “Necesito que digas esas líneas. Mi padre ya no está y necesito decir estas cosas”.
Esta versión de Guillermo del Toro es una historia de terror, fiel al espíritu de Mary Shelley, pero también es una mirada muy particular hacia la paternidad y los monstruos que ésta puede generar, cuestiones que llenarán la pantalla próximamente.