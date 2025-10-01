¿Horror o nostalgia? Del Toro presenta a su "Frankenstein" en un primer tráiler

Ciudad de México, México.- Los fans de los clásicos del terror pueden darse por servidos, al menos por ahora: Netflix acaba de lanzar el primer tráiler oficial de "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro y una de las producciones más esperadas del 2025.

Con un elenco encabezado por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, el avance promete una adaptación visualmente impactante, oscura y profundamente emocional del célebre relato gótico de Mary Shelley. La cinta tendrá un estreno limitado en cines el 17 de octubre de 2025, antes de su lanzamiento mundial en Netflix el 7 de noviembre. El tráiler, de poco más de dos minutos, revela la visión personal de Guillermo del Toro sobre la icónica historia del científico que desafía los límites de la vida y la muerte.

A través de su característico estilo —que combina lo macabro, lo poético y lo profundamente humano—, el cineasta mexicano parece explorar no solo la creación del monstruo, sino también la soledad, el rechazo y la necesidad de amor que definen a la criatura. Jacob Elordi, conocido por Euphoria y Priscilla, interpreta al monstruo de Frankenstein, mientras que Oscar Isaac asume el rol del doctor Víctor Frankenstein. A ellos se suma Mia Goth, quien da vida a Elizabeth, el gran amor del científico.



Un proyecto largamente soñado

"Frankenstein" es un proyecto que Del Toro soñó durante décadas. El director de "El laberinto del fauno" y "La forma del agua" ha declarado en varias ocasiones su fascinación por la historia original de Mary Shelley, y con esta versión busca rendirle homenaje desde una perspectiva más emocional que monstruosa. El propio cineasta ha descrito la película como “una historia sobre la creación, la pérdida y la soledad del alma humana”, lo que sugiere un enfoque más filosófico que de terror puro.



Expectativas de cine

El tráiler no solo destaca por su impecable factura visual —característica del estilo de Del Toro—, sino también por la atmósfera melancólica y el diseño gótico de producción, que recuerdan a clásicos como Crimson Peak.