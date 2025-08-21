Guillermo del Toro apuesta por la artesanía del cine con "Frankenstein"

Guillermo del Toro está próximo a estrenar su nueva película "Frankenstein", derivada del libro homónimo de Mary Shelley (1818), una de las historias literarias más adaptadas al cine.
Desde 2007 el director de cine mexicano expresó su deseo de hacer una adaptación de "Frankenstein" y en 2023 el proyecto se concretó.
Distribuida por Netflix, esta producción tiene una inversión de 120 millones de dólares, y es uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma en 2025.
Jacob Elordi interpretará al monstruo creado por Víctor Frankenstein, que quiso jugar a ser dios sin siquiera pensar que su creación se saldría de su control.
Jorge Isaac será el científico Víctor Frankenstein, que como dice en el avance de la cinta: "Quise crear vida, y creé la muerte".
Guillermo del Toro no visualizó una película hecha con efectos especiales e inteligencia artificial (IA), el director quiso hacerlo a su manera, y la convirtió en una oda al cine clásico.
“No quiero lo digital. No quiero IA. No quiero simulación. Quiero artesanía tradicional. Quiero gente pintando, construyendo, martillando, enyesando", dijo Del Toro.
La filmación de la cinta se extendió por aproximadamente 120 días, un calendario de producción largo y cuidadoso para un proyecto de este tamaño.
Netflix anunció que la película tendrá un estreno limitado en cines el 23 de octubre, y que estará disponible en streaming el 7 de noviembre.
Este es el segundo proyecto de Guillermo del Toro con Netflix, tras Pinocchio (2022), que tuvo una gran acogida por parte de la audiencia, con una aprobación del 98%.