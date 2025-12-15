Hasta las 12:00 de la medianoche tienen plazo los políticos para presentar informes de gastos

Tegucigalpa, Honduras.- Pareciera que las leyes en Honduras sólo están plasmadas en un manual, pero no para cumplirlas; el reflejo de ello es la desidia de los políticos -de casi todos los partidos- al no cumplir con uno de los requisitos fundamentales para optar a un cargo de elección popular.

A menos de ocho horas por cumplir el plazo límite, más del 90% de los sujetos obligados a presentar sus informes financieros de gastos de campaña para las elecciones generales de 2025, no lo habían hecho; Hasta la tarde del domingo, menos del 5% había cumplido con esa obligación.

Un total de 2,335 aspirantes corrieron por los 447 cargos de elección popular que estaban disponibles para el próximo cuatrienio; de ellos, hasta la tarde del domingo, sólo 116 entregaron los documentos en los que detallaban sus gastos a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF); es decir; 2,219 estaban morosos, hasta ayer.