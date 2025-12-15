Hasta las 12:00 de la medianoche tienen plazo los políticos para presentar informes de gastos

Tegucigalpa, Honduras.- Pareciera que las leyes en Honduras sólo están plasmadas en un manual, pero no para cumplirlas; el reflejo de ello es la desidia de los políticos -de casi todos los partidos- al no cumplir con uno de los requisitos fundamentales para optar a un cargo de elección popular.
A menos de ocho horas por cumplir el plazo límite, más del 90% de los sujetos obligados a presentar sus informes financieros de gastos de campaña para las elecciones generales de 2025, no lo habían hecho; Hasta la tarde del domingo, menos del 5% había cumplido con esa obligación.
Un total de 2,335 aspirantes corrieron por los 447 cargos de elección popular que estaban disponibles para el próximo cuatrienio; de ellos, hasta la tarde del domingo, sólo 116 entregaron los documentos en los que detallaban sus gastos a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF); es decir; 2,219 estaban morosos, hasta ayer.
¿Dónde acudir?
"El día de hoy vence el plazo fatal para que todos los candidatos presenten su informe de rendición de cuentas ante esta Unidad. Un informe de los ingresos y de los egresos, de los recursos utilizados en la contienda electoral", recordó Emilio Hércules, comisionado de la UFTF.
El funcionario anunció que "en cumplimiento al artículo 48 de la Ley (de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos), estaremos atendiendo el día de hoy (lunes), hasta la medianoche (12:00), para recibir los informes de todos los candidatos".
Para lograr la titánica tarea de que los más de dos mil candidatos que no lo habían hecho hasta ayer, la UFTF, con ayuda de la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pusieron a disposición 11 unidades móviles, con empleados de la UFTF, que fueron diseminadas en 11 departamentos del país.
Estas están ubicadas en: San Pedro Sula (8:00 a.m-4:00 p.m), La Ceiba, Choluteca, Juticalpa, Danlí, Comayagua, El Progreso, La Esperanza y Gracias (8:00 a.m-6:00 p.m) y Santa Bárbara (8:00 a.m-9:00 p.m).
Mientras que, en Tegucigalpa y Santa Rosa de Copán, las atenciones se extenderán hasta las 12:00 de la medianoche de este lunes.
Emilio Hércules recordó a los políticos, que de no hacerlo se exponen a fuertes multas pecuniarias, que van desde cinco hasta 15 salarios mínimos.