Tomás Zambrano sobre Ley de Emergencia Vial: "significa menos peligro en el camino"

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Especial de Emergencia Vial con el objetivo de intervenir las carreteras dañadas y mantenimiento a la red vial pavimentada. A través de un mensaje en su cuenta de X, el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, informó que además se buscará prevenir inundaciones y se entregará maquinaria para la reparación de calles en los 298 municipios del país. "Significa menos peligro en el camino, más seguridad para quienes viajan, y respuestas reales donde antes solo había espera", indicó en su mensaje.

"Cuando Honduras necesita soluciones urgentes, el Congreso responde con unidad y responsabilidad. Nuestro compromiso es claro: proteger la vida, conectar comunidades", finalizó diciendo Zambrano en su publicación. La decisión se toma a casi 40 días de dar inicio a la Semana Santa, cuando miles de personas viajan al interior del país a realizar turismo.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Por su parte, el Secretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, aseguró que el decreto aprobado es para poder atender la emergencia que está viviendo el país que está centrada en carreteras que no tienen las condiciones mínimas de circulación y que están provocando accidentes. "Son actividades sencillas, la primera hacer un bacheo puntual, paleativo, para eliminar los riesgos más fuertes sobre la superficie de rodadura. La segunda es que vamos mecanizar y recuperar las cunetas para que el agua, cuando llueva, circule por las cunetas y no circule por encima de las calles y que no nos dañe el trabajo realizado", como primera etapa. Estas mejorar provisionales ayudarán a la circulación en Semana Santa y para que no se corten carreteras durante el invierno, detalló Ehrler.