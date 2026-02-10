Mercado Mirna: la promesa comercial que se desmorona en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Entre maleza, escombros y ruinas, el Mercado Mirna, ubicado en la primera calle de Comayagüela, permanece como un símbolo promesa de desarrollo económico en el casco comercial de Comayagüela.

Pese a que el centro comercial se posicionó como una promesa latente en la capital durante los últimos 14 años, el predio que alberga la antigua estructura permanece como una obra saqueada y en abandono.

Inicialmente, el mercado fue prometido bajo la administración de Ricardo Álvarez en 2012, donde se planteó convertirlo en una posta policial que reforzaría la seguridad en una de las zonas más conflictivas de Comayagüela. Sin embargo, esa iniciativa nunca se ejecutó, y con el tiempo, el predio quedó abierto al saqueo e intemperie.

Posteriormente, la administración del exalcalde y actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, planteó en 2014 un nuevo plan de reubicación a vendedores ambulantes dentro del Mirna, con áreas adicionales para servicios comunitarios y administrativos.