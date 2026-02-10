Mercado Mirna: la promesa comercial que se desmorona en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Entre maleza, escombros y ruinas, el Mercado Mirna, ubicado en la primera calle de Comayagüela, permanece como un símbolo promesa de desarrollo económico en el casco comercial de Comayagüela.
Pese a que el centro comercial se posicionó como una promesa latente en la capital durante los últimos 14 años, el predio que alberga la antigua estructura permanece como una obra saqueada y en abandono.
Inicialmente, el mercado fue prometido bajo la administración de Ricardo Álvarez en 2012, donde se planteó convertirlo en una posta policial que reforzaría la seguridad en una de las zonas más conflictivas de Comayagüela. Sin embargo, esa iniciativa nunca se ejecutó, y con el tiempo, el predio quedó abierto al saqueo e intemperie.
Posteriormente, la administración del exalcalde y actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, planteó en 2014 un nuevo plan de reubicación a vendedores ambulantes dentro del Mirna, con áreas adicionales para servicios comunitarios y administrativos.
Sin embargo, la obra que ya contaba con trabajos iniciales dentro de la estructura tampoco se concretó, ya que en cuestión de meses el lugar fue desmantelado, muchas de sus láminas de techo robadas, mientras el inmueble perdía cada vez más integridad física.
En 2022, el ex edil capitalino Jorge Aldana colocó nuevamente el Mercado Mirna en su lista de proyectos prioritarios, anunciando que sería una realidad en 2023 con un diseño moderno y espacio para cientos de comerciantes.
El proyecto fue incluido en un paquete de megaobras para 2024 con presupuestos asignados a la restauración de mercados capitalinos, pero a la fecha ninguna maquinaria ha entrado al terreno ni se ha iniciado la construcción prometida.
Locatarios de la primera calle de Comayagüela aseguraron a este rotativo que continúan a la espera de ser reubicados en las instalaciones de un nuevo mercado en la capital.
Además, afirmaron que el espacio que fue alguna vez un centro de comercio activo sigue siendo una referencia de proyectos clave para el desarrollo económico y ordenamiento urbano de la zona.
Promesas
Durante el periodo de campaña electoral, el alcalde Juan Diego Zelaya prometió la promoción y publicidad de los mercados capitalinos, mediante la adecuación de estacionamientos, ordenamiento vial y peatonal.
Además, planteó mejoras en infraestructura que dignifiquen los espacios comerciales, así como la participación activa de los locatarios en la administración de servicios como los baños públicos.