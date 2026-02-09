Alcaldía del Distrito Central creará sistema municipal de gestión de riesgos y cambio climático

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central avanza en la creación del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, una nueva estructura institucional que busca atender de forma integral la vulnerabilidad climática y los desastres naturales que afectan a Tegucigalpa y Comayagüela.
La iniciativa fue confirmada por Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático del Distrito Central, quien detalló que el proyecto responde a una instrucción directa del alcalde Juan Diego, como parte de sus ejes prioritarios de gobierno.
“ En la primera semana de su mandato, se reunió conmigo y me expresó que uno de sus ejes centrales es la gestión del riesgo, entendiendo cómo se mueve realmente la ciudad y la urgencia de atender este tema de manera integral”.
Quiñones explicó que el planteamiento surgió ante la necesidad de contar con una estructura municipal que permita responder no solo a emergencias, sino también a la prevención y adaptación frente al cambio climático en la capital.
“La intención del alcalde es someter a la corporación municipal la creación del sistema municipal de gestión de riesgos, que permitirá atender toda la problemática y cumplir su promesa de campaña de habilitar un fondo especial equivalente al 7% del presupuesto municipal para labores preventivas”.
El funcionario señaló que estos recursos estarán orientados a infraestructura de prevención, mitigación y adaptación urbana, con el objetivo de reducir el impacto de los fenómenos climáticos en la ciudad.
“Este sistema municipal será una nueva dirección que contará con una unidad de vigilancia y monitoreo climático, apoyada por la red de estaciones meteorológicas existentes y nuevas incorporaciones, además de un sistema de alerta temprana para emitir boletines y análisis de vulnerabilidad”.
Agregó que esta información técnica permitirá una mejor toma de decisiones y una coordinación más efectiva entre las distintas áreas operativas del municipio.
“Con base en esos análisis se alimentará una unidad coordinadora de programas, que será la segunda gerencia, encargada de manejar recursos de infraestructura, formular proyectos y dar continuidad a procesos que antes se ejecutaban con cooperación internacional, ahora con fondos propios”.
Quiñones destacó que la Gerencia de Evaluación de Riesgos se mantendrá activa y reforzada dentro de la nueva estructura.
“Esta gerencia seguirá siendo responsable de la aplicación del reglamento de construcción en zonas de alto riesgo, mientras que el Comité de Emergencia Municipal funcionará como ente operativo, conforme a la ley y articulado al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos”, detalló
Además, el sistema contempla la creación de una academia de protección civil para la capacitación permanente de comunidades, personal municipal, universidades y empresa privada.
“Queremos entrenar a barrios y colonias, pero también trabajar con universidades y empresas que necesitan capacitar a su personal, formando brigadas y fortaleciendo la cultura de prevención en toda la ciudad”.
El sistema incluirá una unidad especial de asistencia humanitaria y apoyo psicosocial para atender a las familias afectadas por emergencias, así como un área dedicada al levantamiento de encuestas y bases de datos.
“El alcalde quiere que lleguemos al nivel de saber exactamente dónde viven las personas con capacidades limitadas en zonas de alto riesgo, para tener planes de evacuación específicos y proteger a las familias más vulnerables”.
Como antecedente, Tegucigalpa y Comayagüela figuran entre las ciudades más vulnerables del mundo frente al cambio climático, reconoció Quiñones, citando estudios internacionales.
“Según Germanwatch, Honduras está entre los tres países más vulnerables del planeta, junto a Puerto Rico y China, tanto por el riesgo de sufrir daños como por las pérdidas económicas cada vez que un fenómeno natural impacta nuestras latitudes”, concluyó.