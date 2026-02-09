Alcaldía del Distrito Central creará sistema municipal de gestión de riesgos y cambio climático

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central avanza en la creación del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, una nueva estructura institucional que busca atender de forma integral la vulnerabilidad climática y los desastres naturales que afectan a Tegucigalpa y Comayagüela.

La iniciativa fue confirmada por Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático del Distrito Central, quien detalló que el proyecto responde a una instrucción directa del alcalde Juan Diego, como parte de sus ejes prioritarios de gobierno.

“ En la primera semana de su mandato, se reunió conmigo y me expresó que uno de sus ejes centrales es la gestión del riesgo, entendiendo cómo se mueve realmente la ciudad y la urgencia de atender este tema de manera integral”.

Quiñones explicó que el planteamiento surgió ante la necesidad de contar con una estructura municipal que permita responder no solo a emergencias, sino también a la prevención y adaptación frente al cambio climático en la capital.

“La intención del alcalde es someter a la corporación municipal la creación del sistema municipal de gestión de riesgos, que permitirá atender toda la problemática y cumplir su promesa de campaña de habilitar un fondo especial equivalente al 7% del presupuesto municipal para labores preventivas”.

El funcionario señaló que estos recursos estarán orientados a infraestructura de prevención, mitigación y adaptación urbana, con el objetivo de reducir el impacto de los fenómenos climáticos en la ciudad.