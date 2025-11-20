Toman ritmo las obras del Bosque Berta Cáceres en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto Bosque Berta Cáceres avanza en su etapa inicial con trabajos de excavación y construcción destinados a proteger una de las reservas urbanas importantes del Distrito Central, informó la Alcaldía Municipal.
Las obras comenzaron en junio de 2025 y desde entonces se ejecutan trabajos de excavación para el muro perimetral, estructura que delimitará y protegerá el área del parque, detalló Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático.
Indicó además que se construye un colector de aguas negras de 2.6 kilómetros de longitud, infraestructura que permitirá captar las aguas residuales de aproximadamente 300 mil personas.
La inversión total del proyecto asciende a 75 millones de lempiras, financiados mediante una donación del Banco de Desarrollo Alemán (KfW) y fondos de contraparte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El diseño, formulación y supervisión de las obras están a cargo del personal de la municipalidad.
Ubicado entre las colonias Hato de Enmedio, El Trapiche y San Ignacio, el Bosque Berta Cáceres abarcará 32 manzanas, consolidándose como una de las reservas urbanas más grandes de la capital.
Esta obra consiste en la la recuperación del ecosistema, que alberga diversas especies de flora y fauna nativa, incluyendo aves emblemáticas como el quetzal, beneficiándose del entorno protegido.
Se proyecta plantar 350 mil árboles, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a la creación de un espacio de recreación para los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela.
La obra contempla también la construcción de infraestructura complementaria, como senderos, áreas de esparcimiento y sistemas de riego, para asegurar el funcionamiento adecuado del parque y la protección de la flora y fauna existente.
Se estima que el proyecto permitirá capturar 1,600 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a las emisiones anuales de 20,800 vehículos, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático.
Las autoridades municipales informan que los trabajos avanzan según el cronograma y que la etapa inicial se está ejecutando con normalidad, con una proyección de finalización en junio de 2026.
El proyecto busca recuperar el ambiente y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de cuidar los espacios verdes urbanos.