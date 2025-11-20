Toman ritmo las obras del Bosque Berta Cáceres en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto Bosque Berta Cáceres avanza en su etapa inicial con trabajos de excavación y construcción destinados a proteger una de las reservas urbanas importantes del Distrito Central, informó la Alcaldía Municipal.

Las obras comenzaron en junio de 2025 y desde entonces se ejecutan trabajos de excavación para el muro perimetral, estructura que delimitará y protegerá el área del parque, detalló Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático.

Indicó además que se construye un colector de aguas negras de 2.6 kilómetros de longitud, infraestructura que permitirá captar las aguas residuales de aproximadamente 300 mil personas.

La inversión total del proyecto asciende a 75 millones de lempiras, financiados mediante una donación del Banco de Desarrollo Alemán (KfW) y fondos de contraparte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El diseño, formulación y supervisión de las obras están a cargo del personal de la municipalidad.