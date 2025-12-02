Bukele no felicitó a Nasry Asfura en su cuenta de X tras las elecciones generales 2025

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que afirma que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, por supuestamente ganar la presidencia tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. A modo de prueba, el posteo incluye una captura de pantalla del supuesto mensaje del mandatario salvadoreño difundido en X. Pero es falso. La publicación utilizada a modo no es la cuenta oficial de Bukele, sino una parodia. Además, una revisión a la cuenta de X oficial de Bukele no encontró la felicilitación del gobernante a Asfura, ni un pronunciamiento relacionado con los comicios generales realizados el 30 de noviembre de 2025. "El presidente de El Salvador @nayibbukele llama 'nuevo presidente' a TITO ASFURA", dice la entrada de una publicación en Facebook que circula desde el 1 de diciembre y cuenta con más de 100 comentarios.

Las elecciones generales en Honduras se llevaron a cabo el domingo 30 de noviembre de 2025. Durante esta jornada, los ciudadanos eligieron a las nuevas autoridades a nivel presidencial, legislativo, municipal y congresistas del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el período 2026-2030. A la 1:17 p.m. del 2 de diciembre de 2025, Asfura lidera las votaciones presidenciales con 749,002 votos, seguido por el candidato presidencial del Partido Liberal con 748,507 votos, y Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), con 359,584 votos.

No es la cuenta oficial