Las desinformaciones a raíz del indulto de Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- En las horas posteriores a la liberación de Juan Orlando Hernández, las redes sociales se llenaron de rumores, imágenes manipuladas y afirmaciones infundadas que buscaban marcar la narrativa pública. El interés masivo por el caso crearon el terreno ideal para que circularan fotografías que capturaban esa primicia, sin embargo, fueron generadas con inteligencia artificial (IA). Estas desinformaciones no solo confundieron a la ciudadanía, sino que también alimentaron interpretaciones erróneas sobre las condiciones de su salida y su paradero. A continuación, presentamos un resumen de bulos de las narrativas que se propagaron en referencia al expresidente Hernández.

Esta foto de JOH con Ana García no fue tomada después de su salida de prisión

Una fotografía se ha viralizado en cadenas y grupos de WhatsApp en la que aparece el expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022), Juan Orlando Hernández, posando junto a su esposa, Ana García. El contenido asegura que la imagen fue captada después de su salida de prisión. Sin embargo, es falso. La fotografía fue tomada el 1 de septiembre de 2019 en Jerusalén, según señala una publicación de García. "Circula Fotografía de Juan Orlando que está Fuera de Prisión en Nueva York Los Hondureños Celebran la Noticia", dice textualmente el mensaje enviado por grupos de WhatsApp desde el 2 de diciembre de 2025.





Bukele no se pronunció sobre liberación de JOH en EUA

Circula en redes sociales, especialmente en TikTok, un video en el que un usuario asegura que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó tras la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien permanecía recluido en Estados Unidos. A modo de prueba, el clip muestra una secuencia en la que Bukele supuestamente afirma: “El presidente de Estados Unidos acaba de liberar a un presidente condenado por narcotráfico y pide votos para Nasry Asfura”. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe ningún registro de una declaración pública de Bukele sobre este tema, ni en sus cuentas oficiales en redes sociales ni en medios de comunicación confiables. Además, el video utiliza un audio generado con inteligencia artificial, por lo que no corresponde a una declaración real del mandatario salvadoreño.





Estas imágenes de JOH saliendo de prisión son hechas con IA

En redes sociales se difunde una publicación que comparte dos fotografías en las que se ve al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), caminando en libertad tras salir de prisión en Estados Unidos. Sin embargo, las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. Un análisis visual y técnico realizado por EH Verifica comprobó que ambas fotos fueron fabricadas digitalmente. Además, el contenido no se encuentra publicado en ningún medio de comunicación confiable. “Primeras imágenes de nuestro presidente JOH caminado en libertad saliendo de donde lo tenía guardado libre . JOH ESTA ABSUELTO SEÑORES MISIÓN CUMPLIDA,OTRA BATALLA MAS GANADA GRACIAS DIOS”, dice textualmente la publicación de Facebook difundida desde el 2 de diciembre de 2025 y compartida más de 200 veces.