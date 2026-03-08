Hincha capturado, ambientazo previo al Olimpia vs Real España y; ¿quién es la linda pelinegra?

Olimpia recibe esta tarde al Real España por el clásico correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. Este es el ambiente previo al pitazo inicial.
La Barra Ultras Fiel del Olimpia montó un carnaval en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés en la previa del arranque del Olimpia vs Real España.
Los hinchas merengues se muestran positivos pese al mal momento que atraviesa su equipo en pleno arranque del torneo Clausura 2026.
Canticos, banderas e instrumentos de percusión engalanaron las calles de Tegucigalpa este domingo 8 de marzo.
Real España no quiso contratiempos y se instaló a eso de las 3:30 PM en el coloso capitalino.
El técnico costarricense Jeaustin Campos se muestra positivo y espera sacar un resultado positivo en esta complicada visita a Tegucigalpa.
Esta linda aficionada llegó bien identificada con los colores del Rey de Copa y estará apoyándolo hoy ante los aurinegros.
Otras de las hermosuras que engalanaron la previa del clásico entre Olimpia y Real España por la jornada 10 de la Liga Nacional de Honduras.
La delegación del actual campeón del fútbol hondureño llegó minutos más tarde, a eso de las 3:54 PM. Edrick Menjívar llegó relajado y masticando chicle.
Eduardo Espinel quiere elevar su nivel y que mejor prueba que ganándole a uno de los líderes del certamen liguero.
El volante Edwin Rodríguez fue uno de los jugadores más aclamados por la afición merengue, que aguardaba en las afueras del estadio capitalino.
Este aficionado estaba provocando desorden en las afueras del estadio Nacional.
La Policía Nacional se percató y procedió a darle captura rápidamente.
Momento en que el individuo es esposado por elementos de la Policía Nacional de Honduras.
La afición de Real España también se hace sentir para apoyar a su equipo en este vibrante clásico.
Familias completas disfrutarán de una linda tarde-noche llena de buen fútbol.
Hasta bebés quieren apoyar al león. Esta familia llegó completa para apoyar a su amado equipo.