Así fue la llegada de la Ultra Fiel al estadio Nacional para partido de Olimpia ante Real España

El Olimpia pese a no mostrar su mejor nivel no pierde el respaldo de sus aficionados que organizan la Ultra Fiel para el clásico ante Real España

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 14:28
1 de 12

El Olimpia pese a no mostrar su mejor nivel no pierde el respaldo de sus aficionados que organizan la Ultra Fiel para el clásico ante Real España

 Fotos: David Romero y Estalin Irias
2 de 12

El Olimpia recibe al Real España por la jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras en el estadio Nacional.

 Fotos: David Romero y Estalin Irias
3 de 12

El Olimpia esta vez no llega como el favorito, no l eha ido bien en sus últimos partidos y en cambio el Real España pelea por el liderato con Motagua.
4 de 12

Pese a que los números no le ayudan, la afición olimpista no deja solo a su equipo, sabe que se juegan un clásico.

5 de 12

Olimpia en esta temporada tiene tres triunfos, misma cantidad de empates y cuatro derrotas.
6 de 12

Espinel no la pasa bien con sus dirigidos, esperan levantarse en el clásico ante el Real España.
7 de 12

Hay que recordar que el Olimpia es el campeón defensor en el fútbol hondureño.
8 de 12

La Ultra Fiel caminó horas antes del partido por calles cerca del estadio Nacional.
9 de 12

Llegaron en grupo al escenario deportivo, con pancartas, banderas, camisas, gorros, canticos y todo lo que sea para identificarse con el Olimpia.
10 de 12

Olimpia es quinto en la tabla de posiciones del torneo Clausura de la Liga Naciona.
11 de 12

Lo que si hay que estar seguro esque un buen grupo de aficionados estarán en la Ultra Fiel apoyando ante el Real España.
12 de 12

Cientos de aficionados llegaron con la camisa del Olimpia para el clásico ante el Real España.
