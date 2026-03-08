Fue compañero de Messi en la Selección de Argentina y terminó trabajando como uber

Fue compañero de Lionel Messi en la selección de Argentina, jugó el clásico ante Brasil, tuvo la oportunidad para irse a Europa, pero todo cambió en su vida y terminó trabajando como uber
Muchos han sido compañeros de Lionel Messi, en Argentina en selecciones menores y la mayor, Barcelona, PSG y en el Inter Miami, pero no ha todos les ha ido bien en el fútbol.
Ese es el caso de José Luis Gómez, quien le tocó retirarse a temprana edad. Jugaba como lateral y compartió con Messi en Argentina.
Gómez, que militó en clubes como Racing, San Martín de San Juan y levantó tres títulos con la camiseta de Lanús en 2016, ha tomado la decisión más difícil para cualquier deportista y todo por una lesión que no pudo superar.
"Hoy llegó el día más duro de mi vida. Hoy toca decirle adiós al fútbol a mis 32 años. Hasta acá llegó este amor. Las cosas no se dieron como uno esperaba. A poner el pecho en lo que viene. Gracias, fútbol", se despidió el argentino de los terrenos de juego.
Su carrera transitó un subibaja emocional como pocas veces se ha visto, al punto que, con complicaciones para reinsertarse en el fútbol, llegó a ser chofer de Uber.
Siendo uno de los mejores laterales derechos de la liga local, Julio Olarticoechea lo citó para la Selección Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Para Gómez fue difícil, en medio del conflicto profundo en una AFA convulsionada, que vio irse al técnico de la Mayor, Gerardo 'Tata' Martino, por los incumplimientos.
A pesar de la eliminación en la primera fase de los Juegos, Gómez permaneció en carpeta del equipo nacional y, tras el corto período al mando del 'Patón' Bauza, Jorge Sampaoli lo llamó para la Albiceleste.
Fue titular en un amistoso contra Brasil disputado en Melbourne, Australia, en junio de 2017. Lo hizo como carrilero derecho junto a una línea de tres conformada por Otamendi, Jonatan Maidana y Gabriel Mercado. También actuaron desde el inicio figuras como Leo Messi, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.
Sin embargo, una lesión en la rodilla izquierda en ese partido contra Brasil lo obligó a operarse en su regreso a Argentina y esto marcó un antes y un después para el exjugador.
"Jugaba con mi rodilla destrozada. Quería estar, pero no tenía fuerza muscular en los cuádriceps antes de la lesión. Lloraba con los dolores. Cuando me iba a dormir me quería dar vuelta y la rodilla me sonaba", reveló en una entrevista con TNT Sports.
Aunque volvió a las canchas, padeció dolores constantes y no volvió a ser el mismo. Hasta aquella final ante Gremio por la Copa Libertadores en 2017, Lanús había descartado una oferta del PSV Eindhoven y también interesó a Boca Juniors.
Su último partido oficial con Lanús fue el 29 de abril de 2021 por la Sudamericana. Gómez luchó contra la depresión, las molestias en la rodilla y dos transferencias truncas que habrían cambiado su destino.
Finalizado su vínculo Lanús, Racing le abrió las puertas a principios de 2022 con un contrato formal, pero sin considerarlo ni para la Primera ni la Reserva. El carrilero sostuvo la fe, en su puesta a punto se ganó la vida manejando un auto como Uber y, una vez que se sintió apto, San Martín le dio otra oportunidad.
En San Martín de San Juan disputó un puñado de partidos y volvió a su provincia natal, donde decidió colgar los botines a una temprana edad.
José Luis Gómez puede presumir de haber debutado con la Albiceleste capitaneada por Leo Messi, sin mencionar que debutó frente a nada menos que Brasil.
El posteo del argentino en Instagram donde anuncia que deja las canchas de manera profesional.