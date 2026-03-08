  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi

Tener al argentino Lionel Messi en sus filas le representa mucho valor al Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos pero también muchos logros, no solo deportivo.

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 13:38
Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
1 de 13

Tener al argentino Lionel Messi en sus filas le representa mucho valor al Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos pero también muchos logros, no solo deportivo.
Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
2 de 13

Lionel Messi desde su llegada al fútbol de los Estados Unidos para vestir la camisa del Inter Miami de la MLS ha conseguido muchos logros, algo normal en él.

Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
3 de 13

En su última presentación el argentino se gastó un golazo levantándosela al portero del DC United y llegar a la cifra de 899 goles en su carrera.

Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
4 de 13

El dueño del Inter Miami, Jorge Mas, se ha referido al salario de estrella del fútbol Lionel Messi.

Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
5 de 13

Para Mas cada dólar que desembolsa a Lionel Messi es de mucho provecho para el club, por lo que se ha significado desde su llegada, no solo por su presencia, también por su aporte dentro del campo.

Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
6 de 13

"Vale cada centavo que le pagamos", ha declarado el empresario, según comentarios recogidos por Bloomberg.
Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
7 de 13

"Le pago a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año, si sumas todo", explica el dirigente Jorge Mas sobre el salario del argentino en el Inter Miami.
Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
8 de 13

Eso no es lo que se registra en el informe de salario de jugadores en la MLS en esta temporada, la cual es de 12 millones.

Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
9 de 13

Solo que en el contrato de Messi con el Inter Miami hay una cláusula acordada entre ambos que él recibiría un porcentaje de la valoración del club.
Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
10 de 13

En su momento, era de 550 millones, por los más de 1.300 de la actualidad. A pesar de que el club nunca reveló la cantidad, se estima en unos 60 millones.

Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
11 de 13

Tener a Lionel Messi representa mucho para un club y requiere que se tenga mejores anunciantes de mayor valor y es donde suben los ingresos para 'las garzas'.
Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
12 de 13

"La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros", describe Mas.
Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi
13 de 13

Los sueldos de los jugadores cada vez son más altos, por lo que encontrar más respuestas de las marcas y otras fórmulas se presta básico en fúbol de hoy en día.

Cargar más fotos