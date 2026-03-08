Dueño del Inter Miami revela la verdadera cantidad de millones de dólares que pagan a Messi

Tener al argentino Lionel Messi en sus filas le representa mucho valor al Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos pero también muchos logros, no solo deportivo.
Lionel Messi desde su llegada al fútbol de los Estados Unidos para vestir la camisa del Inter Miami de la MLS ha conseguido muchos logros, algo normal en él.
En su última presentación el argentino se gastó un golazo levantándosela al portero del DC United y llegar a la cifra de 899 goles en su carrera.
El dueño del Inter Miami, Jorge Mas, se ha referido al salario de estrella del fútbol Lionel Messi.
Para Mas cada dólar que desembolsa a Lionel Messi es de mucho provecho para el club, por lo que se ha significado desde su llegada, no solo por su presencia, también por su aporte dentro del campo.
"Vale cada centavo que le pagamos", ha declarado el empresario, según comentarios recogidos por Bloomberg.
"Le pago a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año, si sumas todo", explica el dirigente Jorge Mas sobre el salario del argentino en el Inter Miami.
Eso no es lo que se registra en el informe de salario de jugadores en la MLS en esta temporada, la cual es de 12 millones.
Solo que en el contrato de Messi con el Inter Miami hay una cláusula acordada entre ambos que él recibiría un porcentaje de la valoración del club.
En su momento, era de 550 millones, por los más de 1.300 de la actualidad. A pesar de que el club nunca reveló la cantidad, se estima en unos 60 millones.
Tener a Lionel Messi representa mucho para un club y requiere que se tenga mejores anunciantes de mayor valor y es donde suben los ingresos para 'las garzas'.
"La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros", describe Mas.
Los sueldos de los jugadores cada vez son más altos, por lo que encontrar más respuestas de las marcas y otras fórmulas se presta básico en fúbol de hoy en día.