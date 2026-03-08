  1. Inicio
Mbappé y Ester Expósito ya no se esconden: Las comprometedoras imágenes que le dan la vuelta al mundo

Los rumores comenzaron a circular en redes sociales después de que varios seguidores detectaran supuestas coincidencias entre ambos

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 12:38
Gran revuelo se desató en las últimas horas por las imágenes filtradas del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé y la actriz Ester Expósito.

 Fotos: Cortesía.
El delantero francés Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la conversación mediática, pero esta vez no por su rendimiento futbolístico sino por su vida personal.
En los últimos meses, su nombre ha sido vinculado con el de la actriz española Ester Expósito, famosa internacionalmente por su papel en la serie Élite.
Los rumores comenzaron a circular en redes sociales después de que varios seguidores detectaran supuestas coincidencias entre ambos en eventos y publicaciones.
Desde entonces, cada interacción o posible encuentro entre el futbolista y la actriz ha despertado una ola de especulaciones.
Algunos medios del espectáculo europeos incluso comenzaron a hablar de un posible romance que ambos habrían decidido mantener con discreción.
A pesar de las teorías que circulan entre fanáticos, ninguno de los dos ha confirmado públicamente si existe una relación sentimental.
El campeón del mundo con Francia suele ser muy reservado cuando se trata de su vida privada.
Por su parte, la actriz madrileña también ha evitado pronunciarse sobre los rumores que la relacionan con el futbolista.
Sin embargo, el interés del público ha ido creciendo con el paso de las semanas.
En redes sociales, miles de usuarios comentan constantemente sobre la posibilidad de que ambos formen una de las parejas más mediáticas del momento.
Las especulaciones aumentaron recientemente cuando se supo que los dos se encontraron en París.
Ese detalle despertó aún más la curiosidad de fanáticos y medios de entretenimiento.
Varias cuentas dedicadas a celebridades comenzaron a seguir cualquier movimiento de ambos en la capital francesa.
Fue entonces cuando surgieron nuevas imágenes que rápidamente se volvieron virales en internet.
En ellas se observa a Kylian Mbappé y a Ester Expósito saliendo de un hotel en París y subiéndose juntos al mismo vehículo, un detalle que muchos consideran la señal más clara hasta ahora del supuesto romance.
