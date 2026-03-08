  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida

Su vida cambió el 4 de junio de 2025, cuando acudió a una cita rutinaria con ICE y fue detenido por los agentes migratorios

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 11:33
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
1 de 16

Fue deportado de Estados Unidos por ICE y causó conmoción. La nueva vida del futbolistas hondureño, Emerson Colindres.

Fotos: Cortesía.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
2 de 16

El hondureño Emerson Colindres se convirtió en noticia internacional el año pasado tras ser deportado de Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a no tener antecedentes penales y ser considerado una promesa del fútbol juvenil.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
3 de 16

El joven había llegado a Estados Unidos cuando tenía apenas ocho años junto a su familia, que según indicaron, buscaban escapar de la violencia en Honduras.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
4 de 16

Durante más de una década vivió en Cincinnati, Ohio, donde destacó como futbolista en su escuela secundaria y soñaba con continuar su carrera deportiva en la universidad.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
5 de 16

Su vida cambió el 4 de junio de 2025, cuando acudió a una cita rutinaria con ICE y fue detenido por los agentes migratorios.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
6 de 16

Apenas días antes había celebrado su graduación de la secundaria, lo que hizo que su arresto causara indignación entre profesores, compañeros y entrenadores.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
7 de 16

Tras permanecer detenido durante cerca de dos semanas en un centro de detención, fue trasladado en un vuelo con otros migrantes deportados hacia Honduras.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
8 de 16

Su caso generó protestas en Cincinnati, donde miembros de su comunidad defendieron que era un joven ejemplar, estudiante destacado y atleta talentoso.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
9 de 16

Luego de la deportación, Colindres regresó a un país que prácticamente no conocía, ya que había pasado la mayor parte de su vida en territorio estadounidense.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
10 de 16

Al llegar a Honduras fue recibido por su familia, que lo acompañó en el difícil proceso de adaptación tras la inesperada expulsión de Estados Unidos.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
11 de 16

A pesar del golpe emocional, el joven decidió mantenerse firme en su sueño de convertirse en futbolista profesional.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
12 de 16

Meses después encontró una oportunidad en el fútbol hondureño al integrarse a la Academia AFFI de Choluteca, club que compite en la Liga de Ascenso.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
13 de 16

El equipo de la “Sultana del Sur” ya lo había tenido a prueba anteriormente y en este torneo Clausura 2025-26 pasó a formar parte de la plantilla del primer equipo.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
14 de 16

Colindres trabaja para ganarse un lugar en el once titular mientras se adapta al ritmo del fútbol hondureño.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
15 de 16

Su entrenador y el cuerpo técnico consideran que posee grandes condiciones deportivas y esperan que con más entrenamientos gane confianza y continuidad.
¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida
16 de 16

Por ahora, el futbolista hondureño ha decidido concentrarse en su nueva vida en Honduras y no tiene planes de regresar a Estados Unidos tras la dura odisea migratoria que vivió.
Cargar más fotos