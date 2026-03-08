¿Qué fue del futbolista hondureño deportado por ICE de Estados Unidos? Así es su nueva vida

Fue deportado de Estados Unidos por ICE y causó conmoción. La nueva vida del futbolistas hondureño, Emerson Colindres.
El hondureño Emerson Colindres se convirtió en noticia internacional el año pasado tras ser deportado de Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a no tener antecedentes penales y ser considerado una promesa del fútbol juvenil.
El joven había llegado a Estados Unidos cuando tenía apenas ocho años junto a su familia, que según indicaron, buscaban escapar de la violencia en Honduras.
Durante más de una década vivió en Cincinnati, Ohio, donde destacó como futbolista en su escuela secundaria y soñaba con continuar su carrera deportiva en la universidad.
Su vida cambió el 4 de junio de 2025, cuando acudió a una cita rutinaria con ICE y fue detenido por los agentes migratorios.
Apenas días antes había celebrado su graduación de la secundaria, lo que hizo que su arresto causara indignación entre profesores, compañeros y entrenadores.
Tras permanecer detenido durante cerca de dos semanas en un centro de detención, fue trasladado en un vuelo con otros migrantes deportados hacia Honduras.
Su caso generó protestas en Cincinnati, donde miembros de su comunidad defendieron que era un joven ejemplar, estudiante destacado y atleta talentoso.
Luego de la deportación, Colindres regresó a un país que prácticamente no conocía, ya que había pasado la mayor parte de su vida en territorio estadounidense.
Al llegar a Honduras fue recibido por su familia, que lo acompañó en el difícil proceso de adaptación tras la inesperada expulsión de Estados Unidos.
A pesar del golpe emocional, el joven decidió mantenerse firme en su sueño de convertirse en futbolista profesional.
Meses después encontró una oportunidad en el fútbol hondureño al integrarse a la Academia AFFI de Choluteca, club que compite en la Liga de Ascenso.
El equipo de la “Sultana del Sur” ya lo había tenido a prueba anteriormente y en este torneo Clausura 2025-26 pasó a formar parte de la plantilla del primer equipo.
Colindres trabaja para ganarse un lugar en el once titular mientras se adapta al ritmo del fútbol hondureño.
Su entrenador y el cuerpo técnico consideran que posee grandes condiciones deportivas y esperan que con más entrenamientos gane confianza y continuidad.
Por ahora, el futbolista hondureño ha decidido concentrarse en su nueva vida en Honduras y no tiene planes de regresar a Estados Unidos tras la dura odisea migratoria que vivió.