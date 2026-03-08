Refuerzan controles en playas y actividades acuáticas previo a Semana Santa

La coordinación se desarrolla a pocas semanas del inicio de la temporada de Semana Santa , período en el que miles de hondureños se desplazan hacia playas y destinos turísticos, lo que incrementa la demanda de transporte marítimo y de actividades recreativas en el agua.

La iniciativa busca ordenar las actividades acuáticas, mejorar las condiciones de operación para los prestadores de servicios turísticos y garantizar una experiencia más segura para los visitantes que se movilizan hacia las zonas costeras del país.

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) inició una coordinación interinstitucional con entidades de seguridad y del sector marítimo para fortalecer la seguridad turística en playas y destinos acuáticos mediante el programa “ Navega Bien ”.

Durante una reunión de trabajo participaron representantes de instituciones vinculadas con la seguridad y el control marítimo, entre ellas autoridades de la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad, la Marina Mercante, la Fuerza Naval y la Policía Nacional.

Las autoridades destacaron que el trabajo conjunto permitirá fortalecer las medidas preventivas en zonas turísticas acuáticas y mejorar la supervisión de las actividades que se realizan en playas y embarcaderos.

El programa “Navega Bien” también contempla procesos de capacitación dirigidos a operadores de servicios turísticos acuáticos, con el objetivo de promover buenas prácticas de seguridad y prevención de riesgos.

Las capacitaciones se desarrollarán bajo una metodología que busca fortalecer los conocimientos de quienes brindan servicios de transporte o recreación en el agua, especialmente en destinos donde se concentra la mayor afluencia de visitantes.

Entre las acciones contempladas también se incluye el ordenamiento de los accesos a playas y zonas de embarque, así como la identificación de puntos autorizados para la salida y llegada de embarcaciones turísticas.

Las instituciones involucradas acordaron además realizar verificaciones conjuntas de permisos y documentación de las embarcaciones que operan en zonas turísticas, como parte de los controles orientados a reducir riesgos para los visitantes.

Como parte de la estrategia, también se prevé reforzar la presencia operativa en playas durante la temporada alta de turismo, así como desarrollar talleres dirigidos a prestadores de servicios en los principales destinos costeros del país.

El programa incorpora, además, un componente ambiental enfocado en la protección de los ecosistemas marino-costeros, mediante campañas de limpieza de playas, recolección de residuos sólidos y acciones para el manejo del sargazo en áreas turísticas.

Estas jornadas también buscarán involucrar a las comunidades locales en las acciones de protección ambiental, con el propósito de promover un turismo más sostenible en los destinos costeros.

Las autoridades de Turismo señalaron que el objetivo es consolidar condiciones más seguras y ordenadas en las zonas acuáticas del país, al tiempo que se fortalece la competitividad de Honduras como destino turístico en la región.

La estrategia también contempla trabajar de forma coordinada con alcaldías municipales en destinos turísticos priorizados, con el fin de mejorar la supervisión de accesos a playas y las áreas donde operan servicios acuáticos.

Con estas acciones, el sector turismo busca preparar los destinos costeros para recibir miles de visitantes durante las próximas temporadas vacacionales, promoviendo prácticas más seguras y responsables en las actividades acuáticas del país.