IHT inicia pilotaje de atención 24 horas en Aduana El Florido previo a Semana Santa

Copán, Honduras.- El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) puso en marcha un programa piloto de atención las 24 horas en el punto fronterizo de la Aduana El Florido, en el departamento de Copán, con el objetivo de facilitar el tránsito de visitantes de cara a la temporada de Semana Santa.
El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, explicó que la iniciativa busca evidenciar la necesidad de que las fronteras del país retomen su operación permanente, suspendida tras la pandemia del Covid-19.
Según el funcionario, el pilotaje también pretende incentivar el flujo turístico entre Honduras y Guatemala. “Esperamos que tanto hondureños como guatemaltecos y sobre todo el turista internacional aprovechen este esfuerzo”, manifestó.
Ehrler detalló que solo en la primera jornada nocturna más de 80 personas cruzaron por el punto integrado, incluyendo al menos dos grupos de turismo que pudieron ser registrados durante el horario extendido.
El titular de Turismo subrayó la importancia de la coordinación bilateral para mantener la medida en los próximos fines de semana, siempre que las autoridades guatemaltecas autoricen la continuidad del plan.
Asimismo, destacó que la zona forma parte del territorio de la comunidad Maya Chortí, cuyos habitantes requieren movilidad constante por razones de salud, educación y actividades económicas, por lo que la apertura permanente facilitaría su tránsito.
Las autoridades esperan que, de obtener resultados positivos, el pilotaje sirva como base para restablecer de forma definitiva la atención 24 horas en los principales pasos fronterizos y fortalecer el turismo regional.