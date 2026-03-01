IHT inicia pilotaje de atención 24 horas en Aduana El Florido previo a Semana Santa

Copán, Honduras.- El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) puso en marcha un programa piloto de atención las 24 horas en el punto fronterizo de la Aduana El Florido, en el departamento de Copán, con el objetivo de facilitar el tránsito de visitantes de cara a la temporada de Semana Santa.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, explicó que la iniciativa busca evidenciar la necesidad de que las fronteras del país retomen su operación permanente, suspendida tras la pandemia del Covid-19.

Según el funcionario, el pilotaje también pretende incentivar el flujo turístico entre Honduras y Guatemala. “Esperamos que tanto hondureños como guatemaltecos y sobre todo el turista internacional aprovechen este esfuerzo”, manifestó.