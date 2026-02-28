Proyectan aumento de personas en inseguridad alimentaria debido al fenómeno de El Niño

Tegucigalpa, Honduras.- El número de hondureños que viven en inseguridad alimentaria podría aumentar significativamente en los próximos meses debido al impacto de condiciones climáticas adversas, que afectarían la producción agrícola y el acceso a los alimentos en el país. De acuerdo a proyecciones del Observatorio en Seguridad Alimentaria Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OBSAN-UNAH) indican que para junio de 2026 la cantidad de personas en inseguridad alimentaria pasará de 1.6 millones a 2.2 millones de hondureños. La estimación representa un incremento de alrededor de 600,000 personas en esta condición, debido a la capacidad de miles de familias para adquirir alimentos básicos, situación que podría agravarse por los efectos de la variabilidad climática que se prevé durante el año.

María Luisa García, coordinadora del Observatorio de la UNAH expresó que es preocupante la situación que se espera. "Con el fenómeno del Niño sabemos que se producen alteraciones climáticas, llámese sequías o inundaciones, por lo que tenemos proyectado que para este año que subirá la cantidad de compatriotas que viven en inseguridad alimentaria porque no tienen cómo hacerle frente a la compra de alimentos", indicó. Actualmente Honduras registra alrededor de 1.6 millones de hondureños que tiene problemas de inseguridad alimentaria, de los cuales unos 16,000 hogares están en la fase de emergencia. Lo que indica que las familias están en una situación crítica de inseguridad alimentaria aguda; en este nivel, los hogares enfrentan brechas extremas en el consumo de alimentos que resultan en una malnutrición aguda muy alta y un exceso de mortalidad.

Fenómeno de El Niño

Aunque se espera que para este año en el país predominen las condiciones neutras, para junio las proyecciones indican que Honduras estará influenciado por el fenómeno de El Niño. El fenómeno de El Niño está caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas superficiales en el Océano Pacífico ecuatorial, favoreciendo las altas temperaturas. Expertos advierten que las altas temperaturas y la disminución de lluvias afectarían la producción agrícola, poniendo en riesgo el abastecimiento y el sustento de miles de familias.