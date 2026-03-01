Irak declara tres días de luto nacional por la muerte del líder Ali Jameneí

Bagdad.- El Gobierno iraquí declaró tres días de luto nacional «tras el martirio de Sayed Ali Jameneí», el ayatolá iraní, asesinado este sábado en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el país persa, informó este domingo la Agencia de Noticias Iraquí (INA, por sus siglas en inglés).

El portavoz del Gobierno de Irak, Basim Alawadi, expresó, «con profundo dolor y tristeza», las condolencias de su país «al noble pueblo iraní y a toda la nación islámica por el martirio» en un comunicado.

Según Alawadi, Jameneí es para el Gobierno iraquí «un mártir entre los más destacados de la familia del Profeta» y fue víctima de «un acto flagrante de agresión y una acción condenable que viola todas las normas humanitarias y morales y constituye una clara violación de las leyes y convenciones internacionales».