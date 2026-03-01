Irán dice que golpeará a EE UU e Israel "con una fuerza que nunca antes han experimentado"

Teherán.- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo este domingo que golpearán a Israel y Estados Unidos con una fuerza sin precedentes, en respuesta a la ofensiva lanzada por ambos países contra la nación persa, con la que mataron al ayatolá Ali Jameneí.

«Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel y causaron daño. Hoy los golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado», advirtió el funcionario en un mensaje difundido en X en medio de nuevos ataques cruzados en Teherán, Tel Aviv y en varios países de Medio Oriente.

Horas antes, Larijani había adelantado, en declaraciones a la televisión estatal, que devolverían el golpe por la muerte del líder supremo, que rigió el curso de la República Islámica los últimos 36 años. «Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones», advirtió.