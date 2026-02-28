Hija, yerno y nieto de Ali Jameneí mueren en ataques contra Irán, según agencia iraní FAR

Irán.- La hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, informó este domingo la agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria. El medio iraní asegura que, tras establecer contacto con fuentes de la oficina de Jameneí, pudo confirmar la muerte de los tres familiares del líder.

Igualmente, la agencia FAR indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que el ayatolá Ali Jameneí, de 86 años y quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás. "Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en su red Truth Social.