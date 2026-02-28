  1. Inicio
Irán amenaza con la mayor ofensiva militar de su historia tras muerte de Ali Jameneí

La Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que vengará la muerte de Ali Jameneí con un castigo “duro y decisivo” contra Israel y objetivos estadounidenses en Oriente Medio

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 21:27
Tras confirmar el fallecimiento del líder supremo en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel, la Guardia Revolucionaria advirtió que ejecutará una operación militar sin precedentes.

 Foto: Agencia EFE

Teherán, Irán.- La Guardia Revolucionaria iraní prometió este domingo venganza por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, con un castigo “duro y decisivo” y la mayor operación militar en la historia del país contra Israel y objetivos de Estados Unidos.

“La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte de clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos.

¿Hubo víctimas estadounidenses tras la respuesta de Irán contra EE UU?

A continuación, la Guardia Revolucionaria aseguró que lanzaría “en momentos” la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio.

El anuncio se produce poco después de que la televisión estatal iraní confirmase la muerte de Jameneí en su oficina el sábado en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que Jameneí, de 86 años y quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

"Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en su red Truth Social.

Irán confirma la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, en bombardeos de EEUU e Israel

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

