Marlon Ochoa se pronuncia sobre la intención de hacerle juicio político

Marlon Ochoa, representante de Libre en el CNE, envió un mensaje a los diputados que buscan hacerle juicio político

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 20:04
Marlon Ochoa se pronuncia sobre la intención de hacerle juicio político

Marlon Ochoa no firmó la declaratoria de las elecciones y estuvo ausente en muchos plenos.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronunció sobre la intención de realizarse juicio político dentro del Congreso Nacional (CN).

En el presente año y con la nueva administración de Tomás Zambrano como titular del CN, congresistas como el mismo Zambrano y Jorge Cálix han advertido a Ochoa de realizarse este procedimiento para separarlo del cargo.

El representante de Libertad y Refundación (Libre) dijo que "vamos a seguir ejerciendo nuestro cargo de la misma manera que lo hemos ejercido desde el primer día con honradez y apego a la ley, reconociendo que tuvimos unas elecciones con injerencia e intervención", indicó a HCH.

Añadió: "Si se me permite continuar ejerciendo mi función como consejero nos toca la próxima elección primaria y la preparación de las elecciones generales del 2029, lo voy a seguir ejerciendo como lo he ejercido siempre y quizás ese sea el problema".

Ochoa adujo que "no creo en la justicia y en función de las discusiones que han habido no se está discutiendo el fondo y si tienen o no los votos. Vivimos en un país sin ley, sin Constitución y sin proceso; lo único que se está discutiendo es si tienen o no los votos".

Cabildeos

En la reciente semana, Tomás Zambrano se refirió al tema del juicio político: “Aún oficialmente con los requisitos no ha llegado la presentación de juicio político, ya está sonando fuerte el tema juicio político, ya no solo es en los pasillos del Congreso y hay posturas de varios diputados. Pero se ocupan 86 votos. Yo no voy a someter a votación algo si no está la certeza que existen 86 votos”.

El congresista explicó que la cautela responde a una disposición constitucional, si el pleno rechaza la admisión del juicio político, el tema no podría volver a discutirse en la misma legislatura, lo que cerraría la puerta a cualquier nueva iniciativa hasta el próximo año.

“Esto no es tema de apasionamiento, no es tema de emotividad ni de revanchismo; es hacer las cosas pegadas a la ley, a los procedimientos y a la misma Constitución y la ley de juicio político”, subrayó Zambrano al insistir en que el proceso debe conducirse con rigor jurídico.

