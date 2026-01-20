Tomás Zambrano advierte a Marlon Ochoa que podrían hacerle juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, diputado del Congreso Nacional (CN) y uno de los candidatos a ser el nuevo presidente de este poder del Estado, lanzó una advertencia a Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). Zambrano dijo que Ochoa no ha hecho nada en su puesto y adelantó que podrían hacerle juicio político.

"Yo le diría a Marlon Ochoa que mejor regrese los sueldos que ha ganado porque lo único que ha hecho desde ese cargo es boicotear el cronograma electoral desde antes de las internas", inició diciendo. El parlamentario abonó que "si fuera por Marlon Ochoa no tuviéramos declaratoria y si fuera por Marlon Ochoa, los compañeros a alcaldes y diputados y el presidente no tuvieran su credencial que los acredita". En cuanto al juicio político, alertó: "Así que Marlon Ochoa, yo le digo mejor estate tranquilo, estate quieto porque este Congreso y lo digo, Marlon es de las figuras con las que se podría estrenar la figura del juicio político".