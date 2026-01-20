  1. Inicio
  2. · Honduras

Tomás Zambrano advierte a Marlon Ochoa que podrían hacerle juicio político

Tomás Zambrano le envió un fuerte mensaje a al consejero Marlon Ochoa y dijo que su futuro puede ser muy sombrío

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 16:43
Tomás Zambrano advierte a Marlon Ochoa que podrían hacerle juicio político

Tomás Zambrano le envió un fuerte mensaje a Marlon Ochoa, consejero del CNE.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, diputado del Congreso Nacional (CN) y uno de los candidatos a ser el nuevo presidente de este poder del Estado, lanzó una advertencia a Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Zambrano dijo que Ochoa no ha hecho nada en su puesto y adelantó que podrían hacerle juicio político.

Narco Byron Ruiz destapó narcovideo de “Carlón” Zelaya, según InSight Crime

“Yo le diría a Marlon Ochoa que mejor regrese los sueldos que ha ganado porque lo único que ha hecho desde ese cargo es boicotear el cronograma electoral desde antes de las internas”, inició diciendo.

El parlamentario abonó que “si fuera por Marlon Ochoa no tuviéramos declaratoria y si fuera por Marlon Ochoa, los compañeros a alcaldes y diputados y el presidente no tuvieran su credencial que los acredita”.

En cuanto al juicio político, alertó: “Así que Marlon Ochoa, yo le digo mejor estate tranquilo, estate quieto porque este Congreso y lo digo, Marlon es de las figuras con las que se podría estrenar la figura del juicio político”.

¿Quién será el nuevo jefe de bancada del Partido Nacional?: Esto es lo que se sabe

Zambrano es el ungido del Partido Nacional para optar a la presidencia del Congreso, proceso donde solo necesitan 16 votos.

En contraste, el Partido Liberal requiere de 24 votos para liderar el Poder Legislativo.

Marlon Ochoa fue designado como consejero del CNE en septiembre del 2024 como representante de Libertad y Refundación (Libre).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias