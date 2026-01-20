Narco Byron Ruiz destapó narcovideo de “Carlón” Zelaya, según InSight Crime

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la publicación del narcovideo de Carlos Zelaya en septiembre del 2024, el Ministerio Público (MP) dirigido por Johel Zelaya no ha emitido ningún requerimiento fiscal contra el hermano del expresidente Manuel Zelaya.

La única diligencia hecha a la fecha es una declaración -en el MP- que Zelaya hizo tras publicarse el video, el cual fue grabado en el 2013 y donde “Carlón” negoció 650 mil dólares con narcos para la campaña de Libertad y Refundación (Libre).

El video fue publicado por InSight Crime y fue este mismo medio quien reveló cómo obtuvieron el material audiovisual. Según desvelaron, el narco Byron Ruiz, asesinado en 2025 en Guatemala, fue quien proporcionó el video. Lo narrado por el portal web indica que el 4 de abril de 2022 enviaron una carta a Ruiz hasta la cárcel donde se encontraba en Nueva York, en el escrito le solicitaron una entrevista ya que meses atrás había iniciado el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El propósito era conocer videos y cualquier tipo de información que conectara a narcos con políticos hondureños, algo que finalmente se consiguió. Fue hasta mayo de 2024 que el periodista Jeff Ernst recibió un mensaje de WhastApp con número de Guatemala con el mensaje “usted me envió esta carta a la prisión” y la foto de la carta que había enviado a Ruiz.

Seguidamente el periodista de InSight Crime recibió un mensaje con imágenes de Carlos Zelaya que decía: “Si le interesa información del señor. Yo tengo algo que le puede interesar a los medios de comunicación”. El artículo sigue contando que Byron dijo que tenía un video de Carlos Zelaya y pidió reunirse en persona en Honduras, sin embargo, el periodista solicitó que ese video fuese enviado por correo electrónico. ¿La razón? Temas de seguridad ya que Ruiz era tildado como “un psicópata” pues también era sicario. Mediante una llamada telefónica, Byron Ruiz contestó: “Se lo voy a mandar y luego le voy a explicar bien qué es eso”.

Encuentro

No obstante, el video nunca llegó por correo y Ernst decidió viajar a Honduras para reunirse con Ruiz en julio del 2024 en un hotel de La Ceiba, Atlántida.

El narco reconoció que cooperó con EE UU para reducir su condena y pasar tan solo cinco años en prisión. “Yo les dije todo”, admitió al periodista. A su vez, confesó que el video de Carlos Zelaya era uno de tantos con políticos que le entregó alguien cercano a Devis y Javier Rivera Maradiaga, líderes de Los Cachiros.

Fue al siguiente día cuando volvieron a reunirse y un trabajador de Ruiz hizo que Jeff Ernst subiera a una camioneta que conducía el narco donde portaba al menos dos armas. Finalmente llegaron a una casa abandonada rodeada por hombres con armas y al sentarse en una mesa al costado de una piscina, Ruiz entregó una bolsa que contenía una memoria USB. De inmediato, la memoria se conectó a una laptop y ahí estaba el video en el cual Zelaya aparecía en el minuto 22. “Ahí está”, dijo Ruiz, con una sonrisa que se dibujó en su rostro, cita InSight Crime.