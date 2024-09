Narcovideo de Carlos Zelaya: Capos controlaba desde Olancho hasta el occidente

Todos ya tenían relación con estructuras de narcotráfico que operaban desde Colombia, Venezuela, Centroamérica y México, hasta llegar a Estados Unidos, es decir, Zelaya no pudo ser tan inocente para “caer en una trampa”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya no cayó en una trampa, como declaró a los medios de comunicación, él sabía con quién estaba reunido y que recibiría sobornos, consideró el exjefe de operaciones de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), Mike Vigil.

“Decir que no conocía a todos los narcotraficantes que estaban en la reunión es mentira, porque él reconoció a Ramon Matta, el hijo de Juan Ramón Matta Ballesteros , entonces, ya con eso, él admite que estaba un narcotraficante allí”, analizó en diálogo con EL HERALDO Plus, Mike Vigil, experto en narcotráfico.

También estaban “Los Cachiros”, quienes se presentaban como empresarios en Honduras, pero eran mafiosos grandes, muy conocidos en toda la región y en Estados Unidos, “entonces no me puedes decir que un político, así como Carlos Zelaya, no los reconociera”, sentenció Vigil.