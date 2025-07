"Voy a limitarme a hablar de los narcovideos": fiscal general sobre el caso de Carlos Zelaya

"Voy a limitarme a hablar de los narcovideos mientras las investigaciones no estén terminadas", aseveró la titular del MP.

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya , expresó que no hablará respecto al narcovideo donde aparece el exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Armando Zelaya Rosales.

Acerca de posibles requerimientos fiscales, indicó que "los requerimientos aquí no tienen por qué personalizarse".

Al ser consultado por los periodistas sobre cuántas líneas de investigación hay por este caso, respondió que "hay diferentes. Yo no puedo ser específico cuando las cosas están en investigación".

Desde la revelación del video, han transcurrido más de diez meses sin que el MP revele indicios. Johel Zelaya se limita a decir que se sigue analizando e investigando el caso.

Ante las constantes preguntas de cómo avanza esta situación, el pasado 13 de febrero el fiscal general contestó “cuando ustedes me hacen esa pregunta, veo que es más un tema político. ¿Saben cuándo fue ese video? En el 2013; no es fácil, no es fácil llegar a descubrir la verdad, pero la verdad la va a saber el pueblo hondureño”.