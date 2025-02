Fiscal general dice que tema de “Carlón” Zelaya es algo político

1

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general de la República, Johel Zelaya, volvió a referirse al caso del narcovideo del expresidente del Congreso Nacional (CN), Carlos “Carlón” Zelaya, asegurando que es un tema meramente político.

2

Entre risas, Zelaya contestó: “Cuando ustedes me hacen esa pregunta, veo que es más un tema político. ¿Saben cuándo fue ese video? En el 2013; no es fácil, no es fácil llegar a descubrir la verdad, pero la verdad la va a saber el pueblo hondureño”, afirmó.

3

El titular del ente acusador del Estado, recalcó: “Aquí no tenemos nosotros por qué cubrir a alguien; por mucho que presionen al fiscal general, el fiscal general sabe lo que está haciendo y mi conciencia está tranquila, pueden decir lo que digan las redes sociales”, señaló.

4

“Carlón” no ha sido citado por el MP para dirimir su participación en el video en el que aparece con narcotraficantes, algunos extraditados a EUA.