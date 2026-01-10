Gerente de la ENAG sobre declaratoria: "Lo que no llega, no se publica"

Tegucigalpa, Honduras.- El gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, aseguró que la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no fue remitida a la institución para su publicación en el diario oficial La Gaceta, pese a haber sido emitida dentro de los plazos legales.

Moncada explicó que, a diferencia de esa declaratoria, el Decreto No. 58-2025, sancionado por la presidenta Xiomara Castro, sí fue recibido por los canales establecidos, lo que obligó a su publicación en horas de la medianoche.

"Nosotros solo cumplimos la ley, y la ley me manda que la presidenta sancionó, no tengo nada más que hacer que publicarla como debe de ser", declaró a su llegada a Casa Presidencial, tras la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro a Consejo de Ministros.

El pronunciamiento se dio tras la publicación del decreto que ordena al CNE realizar un recuento voto por voto en las 19,187 Juntas Receptoras de Votos del país, pese a que ese organismo proclamó a Nasry Asfura como presidente electo el 24 de diciembre de 2025 y validó los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos legales.