Cohep exige al Congreso respeto a la independencia del CNE y TJE tras decreto de recuento

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, hizo un llamado público al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para que respete de forma absoluta la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ante lo que calificó como una interferencia del Poder Legislativo en el proceso democrático celebrado el 30 de noviembre.

A través de una publicación en redes sociales, la titular del Cohep afirmó que desde el sector privado se exige respeto a la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que participaron en las elecciones. Señaló que esa expresión ciudadana constituye la base de la democracia y debe prevalecer.

En el mismo pronunciamiento, advirtió que cualquier intromisión en las funciones del CNE y del TJE pone "en riesgo la institucionalidad, la estabilidad del país y la confianza ciudadana".

La dirigente empresarial reiteró que "Honduras necesita certeza, legalidad y respeto a las reglas democráticas. ¡La voluntad popular no se cuestiona ni se negocia!".