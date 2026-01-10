Jefe del Estado Mayor Conjunto afirmó en diciembre: "Vamos a apoyar declaratoria del CNE para respetar el voto popular"

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, reafirmó en diciembre pasado el compromiso de las Fuerzas Armadas (FF AA) de respetar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar una transición ordenada en todos los niveles tras las elecciones del pasado 30 de noviembre. El general dejó entrever, en una entrevista del pasado 20 de diciembre, que la institución castrense mantendrá la custodia del material electoral y apoyará al CNE, en cumplimiento de salvaguardar la voluntad de la población. "Estamos manteniendo la custodia y la vigilancia del material electoral y vamos a apoyar la declaratoria del CNE para que se respete ese voto popular que el 30 de noviembre cada uno de ustedes ejerció", expresó.

Asimismo, pidió a la población que tenga confianza en el resultado final del proceso electoral que ha sido catalogado por el mundo como uno de los más cuestionados.

"Confíen en sus Fuerzas Armadas, estamos con el pueblo. Nos debemos al pueblo; venimos del pueblo, por lo tanto, esa confianza la deben mantener hasta el final de esta misión, que seguramente será un éxito", concluyó el general.

"Democracia en riesgo"