Jefe del Estado Mayor Conjunto afirmó en diciembre: "Vamos a apoyar declaratoria del CNE para respetar el voto popular"

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, reafirmó en diciembre pasado el compromiso de las Fuerzas Armadas (FF AA) de respetar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar una transición ordenada en todos los niveles tras las elecciones del pasado 30 de noviembre.
El general dejó entrever, en una entrevista del pasado 20 de diciembre, que la institución castrense mantendrá la custodia del material electoral y apoyará al CNE, en cumplimiento de salvaguardar la voluntad de la población.
"Estamos manteniendo la custodia y la vigilancia del material electoral y vamos a apoyar la declaratoria del CNE para que se respete ese voto popular que el 30 de noviembre cada uno de ustedes ejerció", expresó.
Asimismo, pidió a la población que tenga confianza en el resultado final del proceso electoral que ha sido catalogado por el mundo como uno de los más cuestionados.
"Confíen en sus Fuerzas Armadas, estamos con el pueblo. Nos debemos al pueblo; venimos del pueblo, por lo tanto, esa confianza la deben mantener hasta el final de esta misión, que seguramente será un éxito", concluyó el general.
"Democracia en riesgo"
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a diputados de libre y la congresista del Partido Liberal, Mireya Guillén, aprobó una resolución que ordena al CNE realizar un recuento voto por voto.
La decisión ha generado controversia, miembros de la oposición y autoridades estadounidenses consideran que esta acción busca anular el proceso electoral del 30 de noviembre, calificándola como una maniobra improcedente y un ataque a la alternabilidad en el poder.
Pese a las críticas, Xiomara Castro sancionó y aprobó el decreto que fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado viernes 9 de enero. La medida ordena contar las 306 actas de cierre en el nivel presidencial, 2,620 en diputados y 1,848 actas aún no contabilizadas en alcaldías.
Expertos y analistas advierten que el recuento solicitado por Redondo podría alterar los resultados oficiales y poner en riesgo la estabilidad democrática del país.