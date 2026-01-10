Publican en La Gaceta resolución del Congreso Nacional que ordena al CNE realizar escrutinio de todas las actas

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro sancionó y ordenó la publicación en el diario oficial La Gaceta, la resolución aprobada en la sesión extraordinaria del Congreso Nacional, encabezada por Luis Redondo y diputados de Libre, que indica realizar el conteo de todas las actas de las pasadas elecciones del 30 de noviembre. En el documento se decreta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "proceda a realizar el escrutinio general del total de las actas de cierre de cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en los tres niveles electivos". Por lo tanto, ordenaron que "306 actas de cierre no contadas en el nivel electivo presidencial, equivalentes al 1.6%, con una carga electoral de 132,008 ciudadanos; 2) 2,620 actas de cierre no contadas en el nivel electivo de diputados, equivalentes al 13.21% y con una carga electoral de 828,656 ciudadanos; y, 3) 1,848 actas de cierre no contadas en el nivel electivo de alcaldes o corporaciones municipales, equivalentes al 9.65% y con una carga electoral de 598,025 ciudadanos".

La publicación en La Gaceta indica que si el CNE se rehúsa a no contar las actas se deduzca responsabilidad penal por no haber realizado el escrutinio general en el total de las actas, el fracaso del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, el no uso del Sistema Biométrico, "así como la adulteración de actas y resultados denunciados por la ciudadanía". Además, se ordenó que se proceda a resolver las impugnaciones También, la publicación establece que una vez finalizado el escrutinio, el Congreso Nacional sea quien realice la declaratoria oficial de las Elecciones Generales de 2025. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Nuevamente, condenaron la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante mensajes en medio del silencio electoral "que fue violentado impunemente con propaganda de mensajes falsos dirigidos a los electores". Lee aquí el decreto completo publicado en el Diario Oficial La Gaceta