Rasel Tomé pide a Luis Redondo “parar ya” y admite que al CN no le compete revisar actas

Tegucigalpa, Honduras.- Incluso desde el propio partido Libertad y Refundación (Libre) surgen llamados para que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, “pare ya”. Tal es el caso del diputado Rasel Tomé. A través de su cuenta en X, el congresista de Libre publicó: “Hey, Luis Redondo, para ya”. Además, reconoció que “el pueblo hondureño participó masivamente en las elecciones del 30 de noviembre y, con valentía, debemos aceptar que mi amado Partido Libre no recibió el apoyo del pueblo en las urnas. Hay que respetar esa soberanía expresada”.

Rasel Tomé también señaló, pese a la insistencia de Redondo señalada por la oposición como un intento de "usurpar el papel del CNE" que "las diversas irregularidades y el análisis sobre la legalidad de la declaratoria corresponden al Tribunal de Justicia Electoral y al Poder Judicial", y que no es "función de nosotros, los políticos en el Congreso Nacional, dictar sentencias anulando los actos del Consjeo Nacional Electoral (CNE)". Seguidamente escribió: "El pueblo hondureño quiere paz, quiere seguir adelante. Te recomiendo que prepares los documentos del archivo del Congreso Nacional y los demás documentos para la transición a la nueva junta directiva, que provisionalmente se instala el 21 de enero y, después, en propiedad el 23 de enero. Conforme a la Constitución de la República, la legislatura inicia el 25 de enero de este año, dando inicio a un nuevo mandato". El llamado de Tomé a Redondo surge mientras en el Congreso Nacional se desarrolla una sesión con el objetivo de someter a votación si los diputados deben realizar nuevamente el escrutinio de más de 19,000 actas electorales.