Con heridas en la espalda y cabello quemado: así quedó la diputada Gladys tras ataque con explosivo

Con lesiones en la espalda, el cuello y posiblemente en el oído quedó la diputada Gladys López tras haber sido atacada con un artefacto explosivo en el Congreso Nacional

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 16:45
La diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Gladys Aurora López, resultó con heridas de consideración luego del atentado ocurrido en las instalaciones del Congreso Nacional.

 Foto: EL HERALDO
Las imágenes difundidas muestran la gravedad de las lesiones sufridas por la diputada, quien recibió atención inmediata tras el incidente.

 Foto: EL HERALDO
Aunque no se ha confirmado oficialmente si la diputada sufrió daños permanentes en alguno de sus sentidos, las fotografías muestran la gravedad de las heridas.

 Foto: EL HERALDO
Así quedó la vestimenta que portaba la diputada al momento del ataque, la cual habría ayudado a amortiguar parte del impacto del artefacto.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
El cabello de la diputada también resultó afectado, especialmente del lado derecho, que fue donde cayó el explosivo.

 Foto: EL HERALDO
¿Cómo ocurrió el hecho? Mientras ofrecía declaraciones a la prensa y se disponía a ingresar al hemiciclo legislativo, se observó la caída de un artefacto explosivo a pocos metros de la diputada.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Tras el estallido, la diputada Gladys López cayó al suelo, y de inmediato personal de seguridad y otros diputados acudieron para auxiliarla.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
La diputada fue levantada y trasladada con urgencia hasta el estacionamiento del Congreso Nacional, desde donde se supone fue llevada a un centro asistencial.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Cabe destacar que el Congreso Nacional se encontraba bajo fuerte resguardo de miembros de las Fuerzas Armadas y, pese a ello, se registró el incidente con el artefacto explosivo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Varios diputados del Partido Nacional, entre ellos Tomás Zambrano y Antonio Rivera, condenaron lo ocurrido. Al mismo tiempo, diputados de la oposición se encontraban en el hemiciclo respondiendo a una autoconvocatoria para impedir lo que califican como "ilegalidades" que ponen en riesgo la alternancia en el poder.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
