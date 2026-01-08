Con heridas en la espalda y cabello quemado: así quedó la diputada Gladys tras ataque con explosivo

La diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Gladys Aurora López, resultó con heridas de consideración luego del atentado ocurrido en las instalaciones del Congreso Nacional.
Las imágenes difundidas muestran la gravedad de las lesiones sufridas por la diputada, quien recibió atención inmediata tras el incidente.
Aunque no se ha confirmado oficialmente si la diputada sufrió daños permanentes en alguno de sus sentidos, las fotografías muestran la gravedad de las heridas.
Así quedó la vestimenta que portaba la diputada al momento del ataque, la cual habría ayudado a amortiguar parte del impacto del artefacto.
El cabello de la diputada también resultó afectado, especialmente del lado derecho, que fue donde cayó el explosivo.
¿Cómo ocurrió el hecho? Mientras ofrecía declaraciones a la prensa y se disponía a ingresar al hemiciclo legislativo, se observó la caída de un artefacto explosivo a pocos metros de la diputada.
Tras el estallido, la diputada Gladys López cayó al suelo, y de inmediato personal de seguridad y otros diputados acudieron para auxiliarla.
La diputada fue levantada y trasladada con urgencia hasta el estacionamiento del Congreso Nacional, desde donde se supone fue llevada a un centro asistencial.
Cabe destacar que el Congreso Nacional se encontraba bajo fuerte resguardo de miembros de las Fuerzas Armadas y, pese a ello, se registró el incidente con el artefacto explosivo.
Varios diputados del Partido Nacional, entre ellos Tomás Zambrano y Antonio Rivera, condenaron lo ocurrido. Al mismo tiempo, diputados de la oposición se encontraban en el hemiciclo respondiendo a una autoconvocatoria para impedir lo que califican como "ilegalidades" que ponen en riesgo la alternancia en el poder.